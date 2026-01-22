Ve falta «un largo camino por recorrer» para acuerdo Ucrania
SUIZA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves tras reunirse en el Foro Económico Mundial de Davos con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de que falta «un largo camino por recorrer» antes de poner fin a la guerra en Ucrania.
Trump ha asegurado que la conversación con Zelenski ha sido buena, aunque ha evitado comentar el contenido de la misma, que no habría producido avances significativos. El presidente de Estados Unidos se ha limitado a señalar ante los medios que «la guerra tiene que acabar», recoge CNN.
«Esperamos que termine. Hay mucha gente muriendo», ha apuntado el mandatario estadounidense, quien ha reiterado que «todos quieren que termine la guerra».
Está previsto que este jueves el enviado especial de Trump para Ucrania, Steve Witkoff se reúna en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.
En las últimas horas, el enviado estadounidense ha asegurado que se han producido «muchos progresos», en contraste con estas últimas afirmaciones de Trump, y que las conversaciones «han quedado reducidas a un solo asunto», que no ha especificado. Trump había señalado este miércoles en su intervención ante el Foro de Davos que el fin de la guerra en Ucrania está «razonablemente cerca».
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦
AHORA TODAS LAS NOTICIAS DE ESTE MÁLDÍTÓ MEDIO DE MÍÉRDÁ SON SOBRE TRUMP. YA NO DICEN NADA SOBRE SENASA, SEGURO BANRESERVAS, ADUANAS, ONCOLOGICO DE SANTIAGO ETC.
……………………….Eso de gente muriendo al% no creo que a trump le importe un minimo eso
eso de oir que gente muere es musica para su corazon…Lo dira para disque quedar bien
mas de verda claro que no. esa guerra solo termina si Rusia se restira o Ukra
se une a Rusia. pero ninguna vas a ceder en eso.
Los médicos pensionados, que no se han incluido en el decreto que les aumentaba el sueldo, se han quedado esperando dicho aumento, para poder subsistir, y entre otras cosas, poder comprar sus medicamentos debido a los achaques de salud producto de la edad y el estresante ejercicio que ejecutaron.
Ojalá se produzca ese aumento esta semana y que puedan cobrar el retroactivo.
Dr. Raúl Hernández P.