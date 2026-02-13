Vargas dice oposición deberá unirse para ganar en el 2028

Vargas junto al Pleno de la JCE.

SANTO DOMINGO. — El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Miguel Vargas, opinó que hablar de alianzas es extemporáneo, pero que la oposición está convocada a construir una gran alianza para tener éxito en el 2028.

También cuestionó la actual gestión, señalando que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno se ha caracterizado por la improvisación, incapacidad, endeudamiento y la corrupción, lo que, dijo, ha provocado un retroceso en áreas fundamentales para el desarrollo nacional.

«Estamos concentrados en consolidar el partido, trabajando en el fortalecimiento de sus estructuras y en la construcción de una alternativa responsable que garantice estabilidad, institucionalidad y crecimiento para la República Dominicana», manifestó.

RESALTA IMPORTANCIA LABOR DE LA JCE

Vargas habló a periodistas tras recibir su nueva Cédula de Identidad y Electoral de manos de las autoridades de la Junta Central Electoral, junto a la dirección del PRD.

Destacó la importancia institucional del proceso y valoró el esfuerzo técnico y logístico desplegado por la Junta para garantizar que todos los ciudadanos con capacidad de voto puedan obtener el nuevo documento.

La dirigencia perredeísta fue recibida por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y los miembros titulares del Pleno Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Rafael Vallejo Santelices e Hirayda Marcelle Fernández, en el marco del proceso nacional de cedulación.

El presidente del PRD llamó a la ciudadanía a integrarse activamente cuando le corresponda realizar el trámite.

