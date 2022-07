¿Vale la pena pagar tanto a organismos internacionales?

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Los organismos internacionales (OI) son asociaciones de Estados para ser usadas en múltiples funciones. Se rigen por acuerdos o tratados. Y en teoría sirven como mediación y cooperación mutua para mantener la paz y la seguridad, pero en la práctica la mayoría está sometida a los imperios.

Preguntamos al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex): ¿cuáles son los organismos internacionales a los que la RD tiene la obligación de pagar sus cuotas de membresía?.

Según la Cancillería y de acuerdo al más reciente levantamiento realizado por la Comisión Tripartita en el 2014, la RD pertenece a unas 200 organizaciones Internacionales.

Señala además que las cuotas de los diferentes OI a los que pertenece la RD se encuentran distribuidas entre las sectoriales o entidades afines, según corresponda de acuerdo a la misión, objetivo y finalidad de cada uno de los organismos de los cuales el Mirex paga membresía de 15, como está detallado en el siguiente numeral.

1-Organización de Estados Americanos (OEA) US $245,800

2-Organización de las Naciones Unidas (ONU) US $3,020,027

3-Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) US $ 300,000

4-Asociación de Estados del Caribe (AEC) $ 50,146.90

5-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) $ 10,000

6-Proyecto de Integración y Desarrollo (Mesoamérica) $ 15,214

7-Grupo de los 77 (G-77) $ 5,000.00

8-Secretaría de la Comunidad del Caribe € 398,477.44

9-Conferencia Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) $ 6,326

10-Corte Penal Internacional (CPI) € 147,324.00

11-Grupos de Estados del África, Caribe y Pacífico (ACP) € 361,554.

12-Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) € 15,525.46

13-Organización Internacional de la Francofonía (OIF) € 11,490.00

14-Organización Internacional Ítalo Latino Americana (IILA) € 6,102.

15-Organización Mundial de Comercio (OMC) CHF 168,130.00

Turismo

Vale la pena pagar tantos millones de dólares a esta burocracia internacional? El Mirex ha pagado en 2023 más de US $5 mm equivalentes a más de $286 mm para mantener costosos viajes y oficinas de burócratas que viven y hacen turismo en el extranjero. Tan bueno es este negocio que numéricamente superan los Estados

Me resisto a aceptar que la RD sea miembro de la OEA, que en 1965 no sólo permitió la invasión gringa a RD sino también por irrespetar su propia ley de afianzar la paz y la solución pacífica en las controversias, pero en la práctica solo defiende los intereses de los aliados gringos y calla ante la desgracia de los no afectos a EU.

Muy pocos dominicanos pueden señalar los beneficios de ser miembro de la ONU. Este organismo de mucha importancia, está controlado por 5 países: EU, China, Rusia, Francia e Inglaterra, con poder de veto que ha hecho fracasar sus objetivos de preservar la paz y los de cumplir los acuerdos climáticos, fronterizos y nucleares.

Sica

Es absurdo que RD sea el único país del Caribe miembro del Sica debido a que es un organismo regional exclusivo de Centroamérica. Desde 1986 al 2019 este organismo internacional se ha reunido 89 veces y solo una vez en la RD. Y en las declaraciones conjuntas, incluso la de Santo Domingo, ninguna ha favorecido nuestro país.

Son 120 o 130 los países que han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional creado en Holanda en 1998 y firmado por RD en el año 2000. Aunque es un tribunal con vocación universal no es igualitario al aplicar la Ley Internacional a 187 países y no a 7 países porque no reconocen esta corte y gozan de inmunidad.

En agosto del año 1998 la RD firmó el Acuerdo ALC RD-Caricom creado en 1973 por 7 países en el acuerdo de Chaguarama para el libre comercio. Sin embargo, los principales compradores de productos RD son los EU, Haití, Canadá, y Suiza. Y las importaciones proceden de USA, China y México. Nada entra ni sale al Caricom.

El grupo ACP es una organización de estados de Africa, Caribe y Pacifico basado en la Convención de Cotuné y luego de Lomé que entre 1975-1995 firmaron más de 71 países con Europa en asuntos comerciales con el objetivo de reducir la pobreza. Pero seguimos siendo un país en condiciones de pobreza y Europa sigue rolliza.

La OMC como reguladora de las normas del comercio internacional y sus acuerdos no nos ha afectado. Pero hemos sido mal asesorados por este organismo pues al ser la RD un país importador y de consumo, los acuerdos del DR Cafta, el de Asociación Económica, el Caricom, el de Centroamérica y el de Panamá son puras pérdidas.

Burocracia

Imaginense lo que está pagando RD a esta burocracia cuando se calcula el pago de los 185 OI restantes. En el Ministerio de Industria y Comercio se creó un Departamento de (OI) donde la RD participa en 50 organismos más. Entre los más relevantes están el Gatt, Acnur, BID, Birf, Cepal, Unicef, FMI, Unesco, Interpol, y el BM.

Es cierto que los (OI) se crearon para defender la paz y la no proliferación de los conflictos tras la Segunda Guerra Mundial pero hoy aunque algunos actúan con independencia, la mayoría sirve a la estrategia geopolítica de EU y Europa para enmascarar sus agendas y mantener dividida a Latinoamérica, Asia y al Mundo Arabe y así estancarnos en el subdesarrollo, con debilidades y carencias, en pobrezas y conflictos y alejados de la búsqueda común del respeto a nuestros derechos.

juanmojica1556@gmail.con

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.