UNPHU y Bibliófilos ponen a circular libro sobre Dessalines

Jaime Read, Dennis Simó, Patricia Matos, José chez Checo y Frank Moya Pons.

SANTO DOMINGO.- La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu) y la Sociedad Dominicana de Bibliófilos (SDB) pusieron en circulación el libro “De Dessalines a Duvalier: Raza color y la independencia de Haití”, de la autoría del sacerdote, investigador y politólogo inglés David Nicholls.

La obra hace un recorrido histórico desde el primer presidente de Haití, Jean Jacques Dessalines, quien proclamó la independencia del vecino país y que luego fue proclamado emperador con el nombre Jacques I, hasta el período de mandato del dictador François Duvalier, que gobernó desde 1957.

El acto de presentación del libro se llevó a cabo en la sala Max Henríquez Ureña de la UNPHU, con las palabras de su vicerrectora académica, Patricia Matos y del presidente de los Bibliófilos, Dennis R. Simó, y asistieron autoridades docentes y directivos de la entidad cultural.

El periodista José Báez Guerrero tuvo a su cargo el prólogo de esta primera edición del libro en el idioma español, traducida por Ramón Cedano, corregida Yanet Canals y fue posible gracias a la colaboración de la Unphu, a su Comisión de Publicaciones y a su rector, Miguel Fiallo Calderón.

Dennis R. Simó indicó que esta publicación De Dessalines a Duvalier, cuyo título en su idioma original es “From Dessalines to Duvalier, race, color and the Independence of Haití”, tiene la autorización escrita y sin condiciones del David Nicholls Memorial Trust, otorgada mediante documento firmado por su apoderado, David Howard, de la universidad de Oxford, el 24 de abril del 2018, a quien agradeció la gentileza.

El autor en este libro manifiesta que “un eje central de mi tesis es que las divisiones íntimamente relacionadas con el color de la piel fue una de las razones principales por las que Haití no pudo mantener una independencia efectiva”.

