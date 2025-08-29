Unos 6,654 presos inician año escolar en centros de corrección

La ceremonia fue realizada en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

Santo Domingo, 29 ago (EFE).- Un total de 6,654 presos iniciaron el año escolar 2025-2026 en diversos centros de corrección y rehabilitación del país en los que acceden a programas de educación de los ciclos de formación básica y secundaria, según informó este viernes el Ministerio Público.

El curso se inició, bajo la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con una ceremonia realizada en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, que fue retransmitida de manera simultánea y sirvió para inaugurar oficialmente el año escolar, también, en los demás recintos.

El subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, Bernardo Henríquez Maldonado, encabezó el acto y destacó en su intervención que la educación constituye una parte esencial del proceso de rehabilitación, puesto que fortalece las oportunidades de reinserción social y contribuye a la reducción de la reincidencia, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

EXISTEN 24,881 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Esta actividad inaugural contó con la presencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones de San Pedro de Macorís, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez, gobernadora de la provincia; el coronel Juan Herrera Vásquez, del Ejército de República Dominicana (ERD); y el capitán Eduardo Mercedes, de la Policía Nacional.

También asistieron a la ceremonia la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; José Ignacio Narciso Adames, director del centro de San Pedro de Macorís; René Ogando Doler, supervisor regional, así como funcionarios de la alcaldía local, directivos de la DGSPC y responsables de la coordinación educativa en los establecimientos.

Presos en clases.

El sistema penitenciario en la República Dominicana cuenta actualmente con 24,881 personas privadas de libertad, de las cuales un 26.74 % participa en programas formales de Educación Básica y Secundaria de Adultos del Ministerio de Educación (Minerd).

CAPACITACION EN INFOTEP Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

El resto de presos se involucra en procesos formativos complementarios, como talleres del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y programas universitarios, indicó el Ministerio Público.

«Con la puesta en marcha del inicio del año escolar en los centros penitenciarios la DGSPC promueve programas de tratamiento y rehabilitación social», señaló.

De esta forma la DGSPC cumple con la Ley 113-21 que, en su capítulo 1, sobre los derechos de las personas privadas de libertad, dispone que estas tienen derecho a «participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral».

PERLA
PERLA
20 minutos hace

donde quiera salen haitianos.

Frank DeJ
Frank DeJ
54 minutos hace

LA MEJOR !!!!!!NUEVA,NUEVA, NUEVA…!!!!!!!!! QUE HE OIDO EN YEARS …POR ESO VUELVO A REPETIR : QUEEE GOBIERNAZO, CARAJO!!! : UN GOBIERNO DE CONFIANZA Y OPORTUNIDADES PRODUCTO DE LA TOLERANCIA QUE DA LA DEMOCRACIA , DE DONDE EMERGEN LOS DERECHOS HUMANOS …!!!

T Marra
T Marra
1 hora hace

Gracias Sr. Presidente, gracias a decision puedo continuar mis estudios aunque tenga 15 en la costilla por robo. Voy a estudiar ebanistería para hacer muebles y hacerme rico en pocos días. Los Marra estarán orgullosos de mi, ya verán, nos vemos en 15 añitos.

Frank DeJ
Frank DeJ
52 minutos hace
Responder a  T Marra

RECUERDA QUE PUEDES CAER PRESO , Y ESOS TIGUERES YA TE CONOCEN …CUANDO TE TRANQUEN PEDIREMOS QUE TE MANDEN PA’ LA ANTIGUA VICTORIA.

Frank DeJ
Frank DeJ
50 minutos hace
Responder a  T Marra

