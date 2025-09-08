Unos 2.38 millones trabajadores dominicanos cotizaron en junio
Santo Domingo, 8 sep (EFE).- Un total de 2,383,347 trabajadores cotizaron al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) en junio y realizaron un total 2,477,125 cotizaciones, con un salario promedio cotizable de 37,572.82 pesos dominicanos, lo que constituye un incremento interanual de un 6.7 %, informó este lunes la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Por sectores, el 82.3 % de las cotizaciones correspondieron al de servicios, destacaron la Administración Pública (27.7%), el Comercio (16.1%) y el sector de Hoteles, Bares y Restaurantes (6.9%).
Por su lado, la industria representó un 15.7 % de las cotizaciones y la agropecuaria un 1.8 %.
En cuanto al número de empleadores, se situó en junio en 106,021 cotizantes, lo que representó un crecimiento interanual del 2.1 %; de ellos, el 78.3 % corresponde a microempresas, es decir, empresas con hasta diez trabajadores, mientras que el 17.5 % pertenece a pequeñas empresas, que tienen entre 11 y 50 empleados.
El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, señaló que este crecimiento «refleja la confianza en el SDSS y su importancia para la estabilidad social y económica del país».
«Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos”, expresó.
La TSS indicó que la publicación de este boletín estadístico «contribuye a la transparencia institucional y a la generación de información confiable para la toma de decisiones».