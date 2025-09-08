Unos 2.38 millones trabajadores dominicanos cotizaron en junio

imagen
  • Por EFE
  • Fecha: 08/09/2025
  • Comparte:

Santo Domingo, 8 sep (EFE).- Un total de 2,383,347 trabajadores cotizaron al Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) en junio y realizaron un total 2,477,125 cotizaciones, con un salario promedio cotizable de 37,572.82 pesos dominicanos, lo que constituye un incremento interanual de un 6.7 %, informó este lunes la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

Además, la masa salarial cotizable ascendió a 89,549 millones de pesos.

Por sectores, el 82.3 % de las cotizaciones correspondieron al de servicios, destacaron la Administración Pública (27.7%), el Comercio (16.1%) y el sector de Hoteles, Bares y Restaurantes (6.9%).

Por su lado, la industria representó un 15.7 % de las cotizaciones y la agropecuaria un 1.8 %.

En cuanto al número de empleadores, se situó en junio en 106,021 cotizantes, lo que representó un crecimiento interanual del 2.1 %; de ellos, el 78.3 % corresponde a microempresas, es decir, empresas con hasta diez trabajadores, mientras que el 17.5 % pertenece a pequeñas empresas, que tienen entre 11 y 50 empleados.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, señaló que este crecimiento «refleja la confianza en el SDSS y su importancia para la estabilidad social y económica del país».

«Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos”, expresó.

La TSS indicó que la publicación de este boletín estadístico «contribuye a la transparencia institucional y a la generación de información confiable para la toma de decisiones».

an/am
Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios