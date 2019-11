Universidad O&M investiga participación del hombre en planificación familiar

Los doctores Eddy Péerez Then, Ricardo Burdier y Eunice Cuevas.

SANTO DOMINGO.- La Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana O&M presentó los resultados de una investigación titulada ‘’Participación de la pareja masculina en la consulta de planificación familiar en un subcentro de salud de Santo Domingo Oeste: Una perspectiva femenina’’, realizada por dos graduandos.

La investigación, llevada a cabo por los doctores Ricardo Burdier y Eunice Cuevas consistió en un estudio cualitativo,desarrollado en el contexto de una consulta de planificación familiar en un subcentro de salud de la zona oriental de Santo Domingo; arrojando como resultado que los derechos reproductivos de la población masculina no se consideran como una prioridad.

Burdier y Cuevas concluyeron también que un porcentaje de la población masculina entiende que su participación en los servicios de planificación familiar no es necesaria, complementándose esto con que la mujer no toma en cuenta sus propios derechos reproductivos. En ese sentido, el involucramiento del hombre puede ser considerado como importante, más no indispensable.

En su rol de moderador, el Dr. Eddy Pérez-Then, que también funge como director de la O&Med Medical School, valora esta investigación como muestra de la preparación con la que cuenta el primer grupo de médicos graduados en la institución.

JPM