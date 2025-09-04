Universidad Abierta para Adultos celebrará EXPO-CAP

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – El Centro de Capacitación Profesional de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), celebrará el sábado 6 de septiembre de 9:00 am a 5:00 pm su primera feria de aprendizaje continuo “EXPO-CAP 2025”.

La muestra, cuyo lema es “Impulsando el aprendizaje, conectando oportunidades”, busca fortalecer el vínculo académico, el desarrollo del talento y el crecimiento empresarial.

Con ese propósito conectará a la comunidad educativa con profesionales, emprendedores e instituciones, explicó la doctora Reyna Hiraldo, directora del CAP, el centro de formación continua de la UAPA.

DIRIGIDO A TODO EL PÚBLICO

El encuentro tendrá lugar en la sede de la UAPA en Santiago de los Caballeros y estará dirigido a todo el público, en especial a estudiantes, emprendedores y profesionales, de acuerdo a los organizadores.

Entre los atractivos formativos figura el panel “Aprender sin pausa, clave del desarrollo profesional y nacional”, con la participación de la magistrada Flor Batista, jueza del Poder Judicial, entre otros invitados.

Además, las conferencias “Del sueño a la trascendencia, emprender con propósitos”, con la experta en Neuromarketing Leiko Ortiz, y “Estética: El poder de transformar vidas, la belleza que empodera tu negocio”, a cargo de la doctora Dolly Nin.

La propuesta incluye otras conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, stands interactivos con exhibición de productos, servicios y emprendimientos, entre otras iniciativas, explicó la coordinadora de la feria, Pamela Gómez.

El CAP es el centro de formación de la UAPA, con más de 20 años en el mercado de la educación superior de la República Dominicana, en las áreas de diplomados, talleres, cursos y seminarios.

