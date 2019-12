Una propuesta indecente para Margarita

Sin discriminación de género, a muchos le encantaría escuchar esa propuesta. ¿Tu quiere ser mi vicepresidente?

Mi amigo Jesús Mendez me hubiese dicho, eso es proponer queso al ratón.

Otros dirían música para mis oídos. Sin embargo.esa propuesta a la estructura auditiva de Margarita Cedeño no le será música agradable. No esta vez.

Pero la neocorteza de más de un candidato, ha hecho sinapsis, batiendo esta idea. ¡Caray…, fuera un palo, si ella aceptara ser mi vicepresidente!A lo mejor Luis, tal vez Leonel, y casi seguro Gonzalo.

Margarita debe estar preparada ensayando una respuesta, porque en la actual coyuntura, la propuesta puede venir de cualquier lado.

A la propuesta de Luis, lesería muy fácil decir que no, la deLeonel no saldría en público y a éste muy difícilmente se le ocurriría proponerla; pero a Gonzalo, es casi su única alternativa. (si cabe el término).

Sonrisas y carcajada pudieran aflorar en muchos labios de “los de palacio” como diría Leonel, (en realidad él le pondría otro epíteto).

Sí, las sonrisas y carcajadas saldrían porque entenderían que sería una excelente idea, (salvo algún radical de los que siempre se opone cuando ve la forma, mucho antes de análisis del fondo). No sólo por lo que significa políticamente, por el posible raudal de votos, sino porque sería una oportunidadmagnífica para probar la sinceridad y la lealtad deMargarita, asícomo su disposición al sacrificio” por la causa común del Partido”, ya que primero hay que “Servir al Partido para servir al Pueblo.”

Es en ese momento cuando la actual vice debe exhibir los músculos del carácter y la determinación. La única salida posible, por lo menos la que yo veo, es que ella mantenga acualquiera de las propuestas un eotundo no y verla como “una propuesta indecente” y bajo ninguna circunstancia conveniente para los intereses políticos de Margarita Cedeño Lizardo.La que trilla un camino propio

En lecciones solo para políticos IV, el suscrito especula que si el PLD, no logra mantener mayoría de alcaldías para febrero 2020, tendrá que replantear la candidatura presidencial. El presidente Danilo Medina y el PLD en su conjunto deben tener claro esta posible situación. Entonces no tendría otra opción que postular como candidato presidencial a Margarita Cedeño, con las circunstancias que le acompañan.

Algunos al leer mi artículo me han dicho que no es posible por alguna disposición de la ley de partido,pero yo no creo, ni veo que haya allí obstáculo alguno.

Volviendo a la propuesta que podría recibir Margarita en el 2020. Dicen las sagradas escrituras que Cristo fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. La tentación se dio cuando el Maestro tenía 40 días y sus noches sin probar u bocado.

La primera propuesta a Jesús vino con un desafío por parte del tentador, quien se le acercó para decirle: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús fue: “Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

De la astucia del diablo, nadie tiene dudas, por eso, ante esa respuesta articula la segunda propuesta tentativadirigida hacia elorgullo y el engreimiento que entendió debía tener “ese hombre que se cree” elHijo de Dios; de ahí, que colocado por el mismo Satanás en la parte más alta del templo en la santa ciudad,le vuelve con la condicionante: “Si eres Hijo de Dios lánzate hacia abajo, porque escrito está: “ A sus Ángeles mandará alrededor de ti y en sus manos de sostendrán para que no tropieces con piedra alguna”

Obsérvese la astucia del tentador que empieza su nueva propuesta precisamente con lo fuerte de la repuesta de Jesús, “Escrito está…” o sea que no escatimó utilizar las propias palabras de Dios, pronunciadas por Jesus, para sustentar la validez de su propuesta

también conocemos la respuesta de Cristo, pero me permito recordarla, Jesus le respondió; “También está escrito: “No tentarás al señor tu Dios”.

Por tercera ocasión el tentador lo prueba llevándolo a un monte muy alto, desde donde podía mostrarle todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo “todo eso te daré, si te arrodillas delante de mí y me adoras.”

Entonces Jesús le dijo:Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.”

Cuentan las escrituras, que entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Mt 4:1-11 RVC)

Terminada la cita bíblica, nos queda filtrar la situación por las enseñanzas que dejan las escrituras transcritas.

Para no dejarse embaucar por el engañador Jesús exhibió lo que tenía: convicción y determinación absoluta, estaba claro sobre quien era y qué, quería.

Guardando la distancia entre las personas y las situaciones, aun así, cabe un símil o unaremota comparación.

Aquí el tentador viene de cualquier lado, cualquiera, que a estas alturas le proponga a Margarita ser su vicepresidente para el 2020, le está formulando una propuesta indecente que ella tiene la obligación de exhibir la determinación de rechazar de forma contundente.

La estructura de la propuesta de uno podría ser: Tu realmente eres distinta y esa gente no pasa de agosto en el palacio, si realmente quieres, como debes; seguir con tus proyectos másallá del 2020, te conviene tomar la decisión de irte, te proponemos la vice en una gran alianza y puedes competir en unas primarias abiertas y pulcras por la candidatura presidencial para el 24. Le agregarían: La política es intereses y ahí no hay nada que buscar. En la gran alianza serás recibida como una reina y seria el golpe mortal alos que ya no representan los principios de tu partido (hay que trabajar la posible crisis moral), como no nos representa del que nos fuimos nosotros en nuestro líder histórico. Además (continuarían), esa gente realmente no te dejarápasar, porque no creen en tu genuina imparcialidad. Tarde o temprano a ti, te harán lo mismo que hicieron con Leonel, desde que ese grupo vea amenazados sus intereses.

Usted puede compartir o no lo expresado arriba, pero es mi visión de las posibilidades de las cosas y en política no hay imposible (Bosch y Balaguer engendraron a Leonel y usted me va hablar de imposible) o el propio Balaguer después de cerrar el camino malo, es la pieza que permitió que no haya una segunda vuelta para que por el PRD con Hipólitoasumiera la presidencia.

La segunda, se puede producir cuando nadie no ve, a centímetros de distancia y en el descaso de la cama. Esa muy posiblemente no se envié con intermediario y jamás saldrá a la luz pública como propuesta y muy posiblemente jamás será confesada por los labios del proponente

La tercera, y la de más probable ocurrencia, vendrá, como le sucedió a Jesús, con una condicionante no necesariamente expresada: “Si eres realmente del equipo, si realmente te quedaste en el Partido, si realmente te interesa que retengamos el poder”, entonces es tu deber ser nuestra vicepresidenta

Bueno en mi campo hubiesen dicho: “ahí es que la puerca tuerce el rabo”

Como he dicho, las dos primeras son fáciles de descartar la primera por cuasi improcedente y extremadamente difícil (no imposible)

La segunda por la prudencia y astucia política del posible proponente que no la expondría a una situación incómoda y que el status actual de ella de alguna forma también lo preserva a él. Tal vez pudiera en la intimidad del hogar dejarla caer.

Para la tercera, es donde debe resguardarse por la inminencia de su llegada.

No sé, si cuando las cosas en el gobierno y en el Partido eran inversamente proporcional a lo que sonhoy, y Danilo Medina Sánchez se vio decepcionado por la decisión de Leonel Fernandez Reyna de ir a la relección, recibió la propuesta de ven ahora como vice y el siguiente cuatrienio serástú el candidato. Realmente no he visto nadie especulando en ese sentido, pero es muy probable que se haya barajado, aunque sea mentalmente. Pero, si sucedió o si pudiere haber sucedido, es muy probable que la respuesta de Danilo fuera un no, muchas gracias, yo quiero ser presidente y seré presidente. Digo yo… y si no lo dijo así el hecho de renunciar a las funciones que desempeñaba es una expresión no verbal de esto. Marchena, tal vez sería un excelente testigo a cargo.

Asíque, ahí tiene Margarita un ejemplo del cual debe echar mano. Ella no me ha pedido un consejo, pero se lo voy a dar de todos modos: No acepte ser vice de nadie, pues cavará su sepultura política, presérvese como lo hizo Danilo, aun renunciando a sus privilegios, pues debemos recordar que, en los gobiernospresididos por LeonelFernández, Danilo Medina, tenía mucho más poder que el que exhibe hoy el Secretario Administrativo de la Presidencia, pero él tenía claro lo que quería y estuvo dispuesto a pagar el precio.

Si usted busca un artículo de este servidor en donde afirmo que al PLD no le queda otra opción que postularle como presidente después de febrero, me entenderá mejor. La condición para que esto se dé, sería dependiendo de cómo quede parado el Partido con la retención de las alcaldíasde los seguidores de Danilo.

Ahora al analizar desde otra perspectiva, pienso, que como puede haber ¨gatos entre macutos”, muchas alcaldías saldrán como del PLD, pero serán cuerpo sin corazón, que para mayo recibirán la implantación de células madres, para que se regenere un corazón nuevo con la fuerza que dan las células de origen. ¿Se oye, verdad?

Hace unos meses. antes de la decisión de Danilo de presentar como su delfín a Gonzalo Castillo Terrero, había oído hablar de él, pero nunca le había oído hablar. Un día ejercitando mis dedos con el control de la TV, lo vi y lo escuché. Le confieso algo, me gustó lo que dijo. Mi esposa testaba a mi lado y le dije: oye, tiene poder de convencimiento, es llano y al pueblo le gusta eso, pero en verdad, hoy desde ese discurso y los gazapos que le han acompañado, pienso que tiene debilidades que no le favorecen. Siento que a pesar de esa “hipolitizadas” el pueblo con quien debe conectar le ve con ojerizas. Ayudado pienso por algunos predisgustados por la forma de su imposición, aunque hagan esfuerzos por disimularlo.

Bueno yo soy de los que no cambian su situación por quien gane, unos y otros no me afectan directamente, ni en mal ni en bien, porque pertenezco al grupo de los que no son de nadie, que, porcierto, somos la mayoría, no lo parecemos porque no hacemos bulla.

Espero que no me apliquen una cucharada de la medicina bíblica diciendo: “que el que no está conmigo, contra mí es”, aunqueasí somos tratado los que no tomamos partido cuando cualquiera de ellos llega al poder.

Volviendo a Margarita y la última propuesta. Los mexicanos dicen lo que esta pa ti,ni, aunque te quite, y si noestá, aunque te pongas, pero le aconsejo, aunque no quisiera usar esta frase, porque pudiera ofender, pero comunica lo que veo y quiero transmitir desde la neutralidad y objetividad que me esfuerzo por mantener: “Quien se ata a un muerto termina pudriéndose con él” Hasta la próxima.

