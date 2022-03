Una pregunta de Masalles

Monseñor Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de Baní, ha solicitado explicación acerca de por qué se justifica una enmienda constitucional en este momento. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, remitió una comunicación al prelado de la cual transcribo algunos párrafos fundamentales.

Cito al doctor Peralta:

Como se explica en la propuesta, son 3 los objetivos principales: robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales; eficientizar los procesos propios del Estado y la Administración Pública; consolidar el ejercicio democrático, a través de mejoras puntuales al régimen electoral y el procedimiento legislativo.

Para los fines anteriores, sugerimos fortalecer el texto vigente en el sentido siguiente: (1) se modificaría el proceso de formación de leyes, para hacerlo más participativo y cercano a la gente; (2) respecto al Ministerio Publico, se modificarían las atribuciones y modo de escogencia de su máximo titular, para hacerlo verdaderamente independiente; (3) se modificaría la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para retirar del mismo al Procurador General de la República y se reformularían algunas de sus atribuciones; (4) se fortalecerían las herramientas para despolitizar las Altas Cortes y Órganos Constitucionales; (5) se fortalecería el sistema de control de los fondos públicos.

Como puede ver su excelencia, no me he referido a las razones que puedan haber detrás de la intención de la reforma, pues igual que el proponente, el presidente Abinader, sólo conozco las razones contenidas en la propuesta. Si a usted le han reseñado alguna distinta, por el bien del país, le ruego nos la confíe.

Es importante que sea de su conocimiento que las medidas impulsadas no son susceptibles de ser materializadas en la legislación ordinaria, pues su contenido es de raigambre constitucional. Esa naturaleza, no la determina el presidente Abinader, sino la especial trascendencia de los temas en cuestión.

Ahora que conoce de las causas y los objetivos de la propuesta de la reforma, no tengo dudas de que, por su conocida trayectoria de estar al lado de los mejores propósitos, será un abanderado de esta.

Finalmente, monseñor Masalles, tengo la confianza de que al constatar por esta vía que en esta propuesta el proponente se disminuye poderes en vez de adicionarse, usted extrañe de su pensamiento el criterio de “traje a la medida” de lo cual anda muy lejos esta iniciativa. O que nos confirme, como quise entender al leer sus declaraciones, que se refería con ellas, a que las reformas propuestas son un “traje a la medida” de lo que la institucionalidad y la transparencia demanda.