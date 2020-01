Una mayoría considera que Danilo ha hecho buen trabajo como presidente

SANTO DOMINGO.- Aunque ya no es candidato, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, tiene alta popularidad. El 59% de la población está satisfecho con el trabajo que él realiza, dice la encuesta Mark Penn/Stagwell, realizada del 8 y al 10 de enero.

En una medición esta misma firma realizó antes de las primarias de octubre, Medía figuró con 54%, lo que indica que su popularidad ha mejorado.

Sin embargo, 37 por ciento estima ahora que no está satisfecho con el trabajo y 4 por ciento no sabe o no contesta.

Según Mark Penn/Stagwell, un 46% de los simpatizantes del PRM, un 55% de los independientes y un 34% de La Fuerza del Pueblo están satisfechos con la labor del presidente.

Los principales problemas

Esta medición refleja que la percepción sobre los principales problemas del país no ha registrado grandes cambios, salvo el hecho de que por primera vez se cita s al feminicidio como uno de ellos, ocupando un importante quinto lugar.