Un voto de castigo para el PLD

La crisis epidémica en todos los estamentos del gobierno liderado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), emana con emergencia que el pueblo se empodere y le dé el 16 de mayo del 2020, un voto de castigo. El país

sigue en una penosa tensión política, social y económica en manos de un gobierno deshonesto que favorece los beneficios individuales de sus miembros que se roban el patrimonio nacional.

Nadie en el PLD quiere ceder su espacio o turno político, que afecta grandemente la estabilidad socio política del país. Esta vez nos conviene que sigan poniendo sus intereses primero, entre los Danilistas con Gonzalo Castillo y los Leonistas con Leonel Fernández ( famosos tiburones de la corrupción, no delfines). Este León quien todavía después de 12 años de sus desgobiernos, tiene aún más ambición de poder, sin importar que nos dejó su legado de corrupción, inseguridad y endeudamiento nacional.

El pueblo no puede aguantar cuatro años más de este partido morado en el poder. Los peledeistas son famosos con sus visitas sorpresas a los campos del país, pero el campo dominicano sigue abandonado donde sólo se utiliza el 16% de su capacidad productiva. Por todos sus malos gobiernos se han sacrificado la vida de valiosos dominicanos, más que la que se han podido salvar con el ineficiente sistema de emergencia 911. El abuso de la sobrevaluación de los planteles escolares, utilizando los recursos del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) aprobado por las grandes protestas del pueblo es una burla a la lucha patriótica de muchos dolientes.

Se hace sumamente urgente que nosotros nos unamos bajo un voto colectivo, decisivo que castigue con la fuerza de un pueblo abandonado y dolido.Tenemos que sacar de una vez y por todas a los enemigos más poderosos de nuestra patria del poder. Ya no podemos tolerar más de esta anarquía administrativa de los destinos de nuestro país. La patria necesita nuestro voto real, un voto patriótico lleno de desapego a la compra de cédulas por favores económicos de estos bandidos.

¿Cuál corrupción?, según el presidente Danilo Medina.

De forma desafiante y autoritaria como un dictador desafía a la prensa y todo aquel que le acuse de corrupción y narcotráfico. Señor presidente, no le voy a decir como Orlando Martínez al fallecido Joaquín Balaguer: “¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriormente mencionados?”, no, yo quiero que se quede aquí, para cuando este pueblo empoderado lo saque del gobierno y se someta a todos los políticos que malversaron los dineros del pueblo y así caigan todos presos.

Este es nuestro país, es nuestra patria, no te niegues a participar para rescatar y reconstruir la nación que nos merecemos. Utiliza tu fúsil democrático con cédula en mano, vamos echar el pleito para salvar la bandera tricolor, la tierra de Juan Pablo Duarte y de cada uno de nosotros.

Proclamó que no existe nada más importante que el bienestar de la patria y por eso es hora de darle un voto de castigo al PLD para salvar el país. Un voto de castigo por el desfalco de corrupción más grande las historia con la empresa brasileña Odebrecht. Un voto de castigo por todos los feminicidios en el país, como fueron el caso de Emily Peguero y Aníbel Gonzáles Ureña. Un voto de castigo por la inseguridad ciudadana y el atentado de asesinato de nuestro héroe del béisbol nacional David Ortiz. Un voto de castigo por todas las muertes de buenos dominicanos en los hospitales que no tienen recursos para atender a los enfermos. Un voto de castigo por la falta de agua potable. Un castigo por la constante falta de energía eléctrica, un voto de castigo por una justicia vendida e injusta.

Un voto de castigo para salvar esta patria que se merece tu voto consciente, patriótico y esperanzador para salir de una vez por todas airosos y triunfadores, sin el partido morado en el palacio nacional.

of-am