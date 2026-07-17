Un terremoto de magnitud 7,4 sacude México y Guatemala

CHIAPAS, México.- Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Hasta el momento las autoridades no han informado de víctimas mortales o daños graves.

El sismo ocurrió a las 08:48 hora local, según el Servicio Sismológico Nacional. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas indicó en su cuenta de X que se mantiene “activa” y en “constante monitoreo” en las distintas regiones del estado. Personal de emergencias ya realiza recorridos para identificar posibles afectaciones.

RÉPLICA EN OAXACA

Las autoridades notificaron otro sismo de magnitud 6,8 en la zona que también se sintió en Oaxaca. El gobernador Salomón Jara aclaró que el temblor se percibió con “intensidad moderada”.

“De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración”, publicó el mandatario en redes sociales.

ALERTA DE TSUNAMI

El fuerte terremoto activó una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, informó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea. CAT-SEMAR recomendó “mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”.

El secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que “no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo”. Añadió que solo se espera que el nivel del agua suba hasta medio metro en algunas playas por efecto del tsunami y pidió a la población alejarse de la costa por precaución.

México registra gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca y Guerrero.