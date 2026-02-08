Un terremoto 5,5 sacude Cuba sin causar víctimas ni daños

LA HABANA.- Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió este domingo la isla de Cuba sin que, por el momento, se hayan registrado víctimas ni daños materiales, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El organismo señaló que el seísmo fue inicialmente calculado con una magnitud de 5,9, aunque posteriormente revisó la cifra a la baja hasta situarla en 5,5. El temblor se produjo a una profundidad de 15 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por el EMSC.

Aunque el movimiento telúrico generó inquietud entre la población, las autoridades descartaron la emisión de alertas de tsunami y aseguraron que continúan supervisando la situación. Los servicios de emergencia recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Cuba se encuentra en una zona de actividad sísmica significativa, especialmente en su región oriental, debido a la proximidad de la Falla de Oriente, que marca el límite entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica. Santiago de Cuba, conocida como la «capital sísmica» del país, ha sido históricamente la ciudad más afectada por estos fenómenos.

En las últimas décadas, varios terremotos de considerable magnitud han sido registrados en la zona, aunque la mayoría no ha causado daños graves, gracias en parte a la distancia de sus epicentros y a la mejora de los sistemas de monitoreo sísmico.