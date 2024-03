Un solo Gobierno! (OPINION)

¡El partido único fue una realidad durante casi 20 años! El PLD lo corrompió todo. No quedó un solo estamento social, cultural, profesional, militar, económico, empresarial y político, que no cayera ante el dominio de las decisiones del Comité Político, el verdadero poder. Lo económico se tragó lo político. Para protegerse judicialmente, para que no pudieran ser tocados, crearon un Sistema Judicial que garantizara su impunidad. Se fueron del poder, echados a patadas por el pueblo, pero se protegieron jurídicamente, a tal punto, que no ha sido posible someterlos a la justicia y condenarlos, sobre todo a los principales jefes, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¡Los intocables!