Un sismo de magnitud 4,6 se siente en parte de Dominicana

De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD), el sismo se produjo a las 9.28 hora local (13:28 GTM) a una profundidad de 25,7 kilómetros.

Su epicentro se localizó a 23 kilómetros al norte del municipio de Baní, provincia Peravia, en el sueste del país, agregó el CNS.