Un sismo de magnitud 4,6 se siente en parte de Dominicana
Santo Domingo, 4 sep (EFE).- Un terremoto de magnitud 4,6 se sintió este jueves en parte de la República Dominicana, especialmente en la región sur, sin que hasta el momento se tenga información de daños físicos o materiales.
De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología (CNS) de la Universidad de Santo Domingo (UASD), el sismo se produjo a las 9.28 hora local (13:28 GTM) a una profundidad de 25,7 kilómetros.
Su epicentro se localizó a 23 kilómetros al norte del municipio de Baní, provincia Peravia, en el sueste del país, agregó el CNS.
