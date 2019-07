Un reino dividido no permanece

En abril del 2015, cuando como hoy todo parecía que se iba a derrumbar entre los dos líderes principales del país, escribí una reflexión bíblica que quiero rememorar.

En la Biblia hay un pasaje donde Jesús le muestra a sus discípulos y al pueblo la importancia de permanecer unidos en un propósito y de no dejarse confundir por los enemigos. Ese pasaje está en el libro de Lucas, capítulo 11 del versículo 14 al 20. Allí se narra que cuando Jesús le saca un demonio a una persona muda, esta persona habló y «todo el mundo se maravilló». Pero los enemigos de Jesús y los que le provocaban cada vez que él hacía un milagro, empezaron a decir que el poder que tenía Jesús se lo daba Beelzebú, el príncipe de los demonios, y no Dios, su Padre Celestial.

En ese momento, Jesús, que conocía a fondo el pensamiento y el corazón de ellos, se dio cuenta que sus enemigos lo que querían era indisponerle en contra de su padre y les dijo esta frase que tiene vigencia por siempre: «Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae».

Y esa es una gran verdad que tiene vigencia en todos los tiempos y en todas las circunstancias. La división es uno de los grandes males que afectan a cualquier entidad, agrupación o poder, y lo lleva de manera inexorable a debilitarse y desaparecer. Hay un refrán popular muy conocido que expresa lo siguiente: «Divide y vencerás», pues la división es el paso inmediatamente anterior a todo fracaso, a toda derrota y a toda pérdida de las perspectiva de un proyecto de cualquier naturaleza.

Si existe un reino, un gobierno, una agrupación social o popular donde sus miembros no respetan la normas y cada quien está tratando de imponer sus criterios e intereses por encima de los intereses generales del colectivo, entonces el fracaso y la derrota son inminentes. Una casa donde el padre y la madre están constantemente peleando y en desacuerdo, donde los hijos no respetan a los padres y están insubordinados de manera permanente, donde el caos, el desorden y la división sean la norma, esa casa camina a desintegrarse. Muy bien lo dijo Jesús «una casa dividida contra sí misma, cae».

Y estas enseñanzas de Jesús deben ser un espejo donde se miren hoy en día los dos principales lideres del PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández. Ellos deben asumir su papel ante la historia y pactar. De no hacerlo, todo apunta a la división del PLD, y ese reino que ellos han construído estaría caminado el sendero de la desintegración.

Son muchos los fariseos que están del lado de Danilo y de Leonel que quisieran verlos divididos. Como la unidad que históricamente han tenido ha dado tan buenos resultados, los enemigos de ambos líderes están sembrando cizaña para que la división penetre y los distancie, los separe y provoque el descrédito de ambos y la salida del poder del proyecto que los guía y les sirve de soporte.

Hoy más que nunca, Danilo y Leonel deben hacer suya esta enseñanza de Jesús y entender que «todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae». Que Dios los ilumine.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.