Rusia y Ucrania intercambian ataques en las últimas horas

Voluntarios formaron una cadena humana para retirar los escombros de una edificación destruida en Ucrania

KIEV.- Rusia y Ucrania han intercambiado ataques este sábado, según fuentes oficiales ucranianas.

Por un lado Rusia ha dejado al menos un fallecido y 23 heridos en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el este del país, según han informado primero las autoridades locales y confirmado después el presidente del país, Voldimir Zelenski.

Por otra parte, el Ejército de Ucrania ha anunciado este sábado que ha atacado dos refinerías en los territorios rusos de Krasnodar y Samara en una nueva ofensiva contra la infraestructura energética de Rusia.

DOS EDIFICIOS Y CINCO VIVIENDAS AFECTADAS EN ZAPORIYIA

En la ciudad ucraniana de Zaporiyia el ataque ha alcanzado dos edificios de cinco plantas y cinco viviendas individuales, según ha explicado en Telegram el jefe de la admistración regional ucraniana, Ivan Fedorov. Zelenski, por su parte, ha denunciado que hay niños entre los heridos.

El bombardeo sobre Zaporiyia ocurre menos de 48 horas después del ataque masivo ruso que dejó 23 muertos en la capital, Kiev y es una demostración más de que el presidente ruso, Vladimir Putin, exhibe una «total indiferencia hacia las palabras» en medio de los esfuerzos internacionales de mediación, según el presidente ucraniano.

Para Zelenski, resulta «absolutamente evidente que Moscú ha empleado el tiempo destinado a preparar una reunión de líderes» entre ambos para organizar, en realidad, «nuevos ataques masivos».

INCENDIOS EN DOS REFINERÍAS RUSAS

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha explicado en un comunicado que las fuerzas ucranianas han empleado «drones para atacar las refinerías de petróleo de Krasnodarsky, en el territorio de Krasnodar, y de Sizranski, en la región de Samara».

Poco después, el cuartel operativo ruso para la región de Krasnodar ha informado en Telegram de un «un incendio en una instalación industrial como resultado de la caída de restos de drones ucranianos».

Las llamas han afectado a un área de «unos 300 metros cuadrados», de acuerdo con el comunicado del cuartel, sin dar más detalles sobre la identidad de la compañía. Sus empleados fueron evacuados y no hay constancia de víctimas por ahora.

La refinería de Krasnodar produce tres millones de toneladas de productos petrolíferos ligeros al año, principalmente gasolina, diésel y combustible de aviación y suministra a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. La refinería de Sizranski produce, por su parte, gasolina, diésel, queroseno de aviación, fueloil y betún.

