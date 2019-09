Un movimiento en falso: pérdida

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Muchas de las actividades humanas requieren de una fineza en sus tratos, debido a que cualquier movimiento en falso es capaz de destruir todo el esfuerzo hecho. Por eso, es importante que el ser humano tienda a estar cuerdo en todo momento, como una responsabilidad personal y social. Esto es producto de una conciencia de cada acto, no sólo en el accionar, sino también en las consecuencias del mismo. Un movimiento en falso, es equivalente a la pérdida del valor de lo que tenemos y de lo que hacemos.

La política como activad humana es ciencia, arte y valor cuando los pueblos tienen conciencia del accionar de ella y del deber del político. Si hay ausencia de conocimientos en los pueblos, cualquier persona, sin la preparación debida se dedica a la política partidaria y destruye a la nación a la que pertenece. El valor de la nación será equivalente a la mano en quien se pone la nación. Hay una frase que recoge este pensamiento «dar un salto al vacío». En consecuencia, un movimiento en falso de los pueblos, traerá sus propias ruinas.

«Conciencia contra dinero,» esta expresión usada por políticos, indica que los conocimientos, principios y valores de las personas se imponen ante las ofertas del dinero. La conciencia de un individuo y de la sociedad no debiera estar condicionada, pero la realidad es otra. Esta expresión es absurda cuando se aplica a personas indigentes y pobres dentro del renglón social y económico. La conciencia se forma y fortalece dependiendo, por lo menos de los factores, economía, sociedad y religión. Pedir conciencia a un estómago vacío es equivalente a «dar un salto al vacío». Por eso, los políticos que han usado esa expresión terminan fracasados, cómo pedir que «un burro nazca hombre».

Invirtiendo la expresión anterior diría: dinero contra conciencia. Suena más bonito y es la realidad social de los pueblos. Pues, ¿Quiénes tienen conciencia? ¿Cuántos tienen conciencia en los pueblos? La conciencia se forma no se nace con ella, y sucede que a los pueblos no se les hace conciencia. Por tanto, dinero contra conciencia es bien aplicable a los pueblos en vía de desarrollo. El político sabio siembra conciencia para que otros en el futuro cosechen el buen resultado, de lo contrario, es dar un movimiento en falso.

¿Cuál es la conciencia del político? Nadie da lo que no tiene. Los pueblos deben conocer la conciencia del político, como también el político las de los pueblos. Si la conciencia del político es dinero, y la de los pueblos igual es dinero, entonces lo que los guía es el dinero. El apóstol Pablo escribió: «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores» I Tim. 6:9, 10.

El apóstol mencionado sabía que el dinero corrompe, cuando el ser humano no tiene control de sí mismo. Y ésto es aplicable no sólo en la política, sino también a toda actividad humana. El médico que lo que ve es el dinero, no le importa el paciente; el abogado que ama el dinero, no le importa la familia; el pastor asalariado, no le importa las ovejas. Por eso, el mundo anda a la deriva, ha dado un movimiento en falso. Jesús dijo: «Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas» Mt. 6:24.

Me gusta la política, la filosofía, pero sobre todo la teología. Ver el mundo humano desde el enfoque teológico, es como si lo viera inclinado, casi al revés. El mundo, ha dado un movimiento en falso, por lo que está perdido, lleva el rumbo del fracaso total. Por eso, el que no es cristiano no entiende al cristiano, porque no entiende el cristianismo. Existe una contradicción de los valores y principios entre el mundo y el cristianismo, de ahí surgen el paganismo y el deísmo como respuesta de enfoques erráticos. Cambiar a Jesús por Barrabás; la luz, por las tinieblas; la verdad, por la mentira y; a Dios, por satanás.

Un movimiento en falso sería continuar sin una reflexión a cambiar de pensamientos. Las personas son las importantes, no las cosas. Pero los pensamientos son los que guían las conductas de las personas, de ahí que debemos modificar la forma de pensar, dando importancia a aquellos pensamientos que llevan al bienestar de las personas. Erradicar el egoísmo personal y sectario haría posible interiorizar las enseñanzas, principios y valores cristianos para crear un nuevo hombre y por ende una nueva sociedad.

