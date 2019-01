Un monólogo sin respuestas del General (Parte 2)

(Segunda parte)

Dando seguimiento a los párrafos escritos por el Dr. Espaillat Grullón, llegamos al No.21 el cual es una joya de la manipulación mediática de su autor y que nos demuestra que es un tergiversador de supuestos hechos acontecidos, para acomodarlos a sus reales intenciones de convencer a los lectores para que sean afines a su causa ideológica.

En este contexto, el autor escribió que “le habían contado”, sin identificar a la persona ni poder dar muestra o constancia de que las cosas sucedieran así, que la muerte de Alberto Caamaño la provocó “Milo Jiménez, cumpliendo órdenes del Dr. Balaguer y éste a la vez de la CIA . Ya anteriormente he sostenido que todo aquel, llámese como se llame, que hace una intentona golpista e intenta tomar el poder por medio de las armas, debe saber a lo qué se atiene. Pero, aparte de esa consideraciones, ¿qué pruebas tiene el Dr. Espaillat de que esa trilogía Milo-Balaguer y la CIA necesariamente hayan establecido eso?. Esto cae en el campo de las especulaciones y eso no es constancia de que así haya sido.

Más adelante dice el articulista que esa ejecución (la de Caamaño), “provocó en el exgeneral Matos González una depresión enorme, acompañada de un sufrimiento intenso, que lo llevó a llorar como un niño durante semanas”. Bueno, creo que aquí el autor, en su afán de caza bobos y de engrandecer las figuras políticas que él pretende en un momento de la historia, se le fue la mano.

No creo que un militar de formación en los cuarteles, acostumbrado a la rigidez, la disciplina militar, preparado para la guerra, historiador, escultor y hasta constructor de vehículos para el Ejército Dominicano, llegue a sentirse tan dolido hasta llegar a llorar “durante semanas como un niño” la muerte de un militar desertor de las Fuerzas Armadas, que se fue a recibir adoctrinamiento a una nación comunista como Cuba, cuyo régimen encabeza una tiranía de las más longevas, para venir a combatirlo y fusilarlo como hizo Fidel Castro en Cuba, a él y a sus compañeros de armas en sus propósitos para derrocar un gobierno fruto de unas elecciones. !Esto es el colmo de una charlatanería escrita, que un militar que defiende a la patria, se ponga a llorar y sufrir por quien podría ser su verdugo en un hipotético triunfo!

Por otra parte , es falso, como nos dice sutilmente el articulista de la exclusividad del teorema de Carl Marx, el cual sostiene que: “El ser humano es el producto del medio social en que ha nacido, crecido y desarrollado; que la sociedad crea y modela a los hombres a su imagen y semejanza”. Ese notorio el afán del Dr. Espaillat Grullón, de siempre dar méritos inmerecidos a personajes comunistas, ya que este concepto ya había sido establecido muchos años antes de que surgiera la generación en que nació Carl Marx Pressburg.

En efecto, el filósofo griego Aristóteles (384 a de C.) ya había establecido esa noción cuando dijo: “El hombre es un ser social por naturaleza” y con ello estableció que nacemos con las características social y las vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir”. Según Aristóteles, se “es” en tanto se “co-es”, que en un lenguaje simple significa que no obstante el hombre posee una dimensión individual que desarrolla su personalidad o su ser, ésta dimensión está inserta en la extensión social del hombre para la convivencia en comunidad desde que nace, para el desarrollo de la coexistencia. Como vemos, Carl Marx no añadió nada nuevo a lo dicho por Aristóteles, para que el autor sugiera de manera sutil hacerle creer al lector su exclusividad del pensamiento sobre el tema.

Es notorio ver en los escritos del Dr. Espaillat Grullón regodearse de la conducta y crímenes de algunos jerarcas militares y políticos de la extrema derecha, en el contexto histórico de los pueblos en Latinoamérica y en determinados procesos políticos. ¿Pero, alguna vez lo ha leído usted referirse a los desmanes, crímenes, represión, torturas y hechos abominables de gobiernos totalitarios y de ideología izquierdistas que tanto él defiende y presenta como modelo a seguir para las naciones? . Vamos a refrescarnos la memoria con las historias que no nos dejan mentir:

a) Mao Tse Tung es el mayor asesino del siglo XXI e ideólogo del “Gran Salto Adelante” en la China Popular. Se estima en unos 78 millones de personas asesinadas en su régimen por ejecución, represión, encarcelamiento y hambre. b) Josef Stalin, asumió el poder en la exURSS entre 1922 al 1952 y fue el autor de “La Gran Purga” que le costó la vida a unos 23 millones de rusos por ejecución, inanición, en cárceles y desapariciones masivas por motivos étnicos y religiosos. c) Saloh Sar, mejor conocido como Pol Pot, un dictador camboyano y comunista, siendo la figura principal de los Jemeres Rojos, asesinó y torturó a una cuarta parte de la población de Camboya, ocasionando la muerte a un estimado de 2 millones de ciudadanos de esa nación. d) Kim II Sung, fundador de Corea del Norte y abuelo del actual dictador Kim Jong Un. Asesinó a todo aquel que desafiara su régimen, incluyendo a muchos que lo ayudaron a obtener el poder. Desplegó campos de concentración en donde torturó y mato 1.6 millones de personas. e) Mengistu Haile Mariam, presidente de Etiopía (1987-1991), de inspiración marxista-leninista e imitador de la colectivización soviética y provocador de una hambruna masiva en donde murieron 1.5 millones de etíopes, aparte de una represión masiva a los opositores políticos. f) Vladimir IIyich Ulyanov “Lenín”, el padre de la revolución de octubre 1917 en Rusia y el que llevó a la praxis las teorías socialistas de Federico Engels y Carl Marx Pressburg, durante su gobierno mató por represión y hambruna (táctica muy usada por los comunistas para usarla como fines políticos, el caso de Corea del Norte, China (Mao), Cuba, Venezuela) a unos 5 millones de rusos y fundó la siniestra policía “Cheka” que torturó, reprimió y asesinó a miles de ciudadanos rusos. g) Los hermanos Fidel y Raúl Castro Ruz, los inefables dictadores, crueles y asesinos de Cuba, no podían faltar en esta lista de genocidas del comunismo. Durante seis décadas de terror, han muerto fusilados en Cuba después del triunfo de la revolución alrededor de unos 10 mil cubanos y miles han desaparecidos en sus famosas ergástulas cubanas. Su régimen de hambre, represión y carente de todo tipo de libertades, ha provocado una oleada forzada al exilio de millones de cubanos a Estados Unidos y el resto del mundo.

Y como parte de la trilogía asesina cubana, no podía faltar el sanguinario y despiadado Ernesto Guevara de la Serna “El Che”. Para el Dr. Espaillat Grullón, éste viene a ser una especie de “ícono revolucionario” al que hay que imitar, pero para los que amamos la democracia, el respeto a la vida, la libertad y los que hemos leído su rol político, lo describimos como un verdadero y auténtico sicópata. Basta con leer su “Diario de viaje” y las cosas que él mismo escribía y cómo pensaba, para darnos cuentas que era un criminal consagrado e innato.

Luego de su primer asesinato como guerrillero, le escribió a su padre y le confesó: “Descubrí que realmente me gusta matar”. Al triunfar la revolución, dijo por el canal 6 de TV en febrero de 1959, tras asumir la dirección de la Cabaña una fortaleza en La Habana (la cual la tuve la oportunidad de visitar) “Todos los fusilamientos se hacen por órdenes expresas mías” Sostenía que: “Los procesos judiciales no eran necesarios, porque son detalles burgués y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por el odio puro”. Entonces, de qué justicia y mea culpa viene a solicitar el Dr. Espaillat Grullón, cuando uno de los líderes comunista que él defiende y admira pensaba y actuaba de esa manera?

Como consecuencia de lo detallado arriba, es harto conocido que los regímenes dictatoriales de la izquierda revolucionaria a partir del triunfo de la Revolución Bolchevique de octubre 1917 en Rusia con Lenín a la cabeza, hasta los gobiernos socialistas actuales, han causado a la humanidad la muerte de manera directa e indirecta de 100 millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta.

Si tomamos como partida esa escalofriante cifra de muertos, la cual ha sido científicamente evidenciada, podemos llegar a la conclusión de que, ni las dos bombas atómicas lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón el 6-9 de agosto de 1945 por los Estados Unidos, a causa de una agresión cobarde a barcos de esa nación en Pearl Harbor sin ese país estar inmiscuido en la 2da. Guerra Mundial; ni los muertos ocasionados en las guerras de Vietnan, Afganistán, Siria, Irak, etc.; ni los caídos en los gobiernos militares en la América Latina durante las décadas de los 60-70 y parte de los 80, superan en modo alguno las masacres cometidas por los gobiernos fascistas del comunismo ateo, disociador, resentido, vengativo y esclavista.

En síntesis, podemos afirmar en esta segunda parte de mi humilde exposición sobre el tema, que los reclamos a los que se ha unido el Dr. Miguel Espaillat Grullón en su artículo, no son más que resabios hipócritas, cínicos y un lloriqueo tardío, el cual no merece la más mínima atención de los actores involucrados en ese hecho histórico en la política dominicana.

Post-Data: En la próxima tercera parte y conclusión final, abordaré la parte emocional y de otras índoles sobre el tema.

of-am