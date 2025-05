Un llamado a proteger la libertad de expresión

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

En las últimas semanas el país ha sido escenario de la introducción de un proyecto de ley que pretende modificar el estatus actual de difusión y expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales); resguardar el derecho a la comunicación social y periodismo; así como también proteger el derecho de acceso a la información y crear al Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales”.

Este anteproyecto ha sido criticado por políticos, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, trabajadores en redes sociales y periodistas, ya que puede poner una mordaza al libre ejercicio del pensamiento y de la comunicación en República Dominicana y en torno a esto se ha observado conductas que podrían atentar contra la privacidad de algunas personas, como el caso que involucra a periodistas y a una comunicadora y a la ministra de interior y policía, actos estos que podrían fortalecer la aprobación del proyecto sin consensuar.

El estado social, democrático y de derecho establecido en el artículo 7 de la constitución de la república y el artículo 49, acápites del 1 al 5 establecen el sagrado derecho de los dominicanos a la libre expresión y difusión del pensamiento así como al libre acceso a documentos públicos y a la investigación. también a ofrecer sus opiniones en cualquier medio de comunicación. Ahora no es posible llamar a que se apliquen sanciones a comunicadores de redes sociales en favor de una ministra y un grupo de periodistas que en su oportunidad también hicieron pronunciamientos que bien habían podido lesionar imagen ajena. La ley no debe aplicarse de manera selectiva, pues si fuese así, se estarían conculcando los derechos de la mayoría.

Existen rumores de que hay periodistas y comunicadores pagados para que protagonicen acciones temerarias y difamen contra algunos personajes, para que dichos actos sean censurables y sirvan de leña para encender el fuego de censura a los opinadores en redes sociales, radio y televisión, sentando una base falsa para que la ley de difusión del pensamiento sea endurecida y que el congreso apruebe una ley que limite la libertad de expresión y difusión del pensamiento.

Los conspiradores y enemigo de la democracia no lograran imponer una ley mordaza que calle la libre expresión y difusión del pensamiento, gracias a que hemos crecido como sociedad y nunca más en este país se asentara un régimen de fuerza ni dictadura porque la constitución del 2010 lo prohíbe, y en cambio garantiza el estado democrático y de derecho que consagra la misma.

Los tiempos de la obediencia ciega han quedado atrás. Hoy, una nueva generación alza su voz: diversa, valiente, comprometida con la democracia. Jóvenes y ciudadanos que ven en las redes sociales no solo un espacio de expresión, sino una herramienta de trabajo, una fuente de sustento, un canal para transformar la realidad. Silenciarlos no es solo un acto de injusticia: es un golpe a su derecho al desarrollo y a la dignidad.

Por eso hoy, con más fe que nunca, alzamos la palabra. Pedimos respeto para los actores digitales, que no se silencien sus voces, que no se les imponga censura ni se les niegue el derecho a disentir. La democracia se construye escuchando, no silenciando. No al despotismo, no a la intolerancia. Sí a la libertad de pensamiento, sí a la diversidad de ideas, sí a la convivencia en el marco de un Estado verdaderamente democrático.

Un llamado a proteger la libertad de expresión frente a proyectos que amenazan con revivir viejos fantasmas autoritarios. El Congreso Nacional está en la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y permitir que sigan trabajando en las diferentes plataformas de comunicación y puedan seguir generando recursos para el bienestar del pueblo dominicano.

