Un hombre y una mujer se lanzan del techo de un edificio de siete pisos

NUEVA YORK.- Un hombre y una mujer murieron después de caer del techo de un edificio de siete pisos en Queens, reportó NYPD.

El hombre de 35 años y su presunta pareja de 34 fueron encontrados en el patio detrás de un edificio de apartamentos en 175-27 Wexford Terrace en Jamaica alrededor de las 9 a.m. del domingo.

Sus identidades ni su vínculo fueron revelados. La policía presume suicidio, pero no estaba claro de inmediato si saltaron, cayeron del techo o si uno de ellos empujó al otro.

Un médico forense y la policía determinarán si hubo algún acto criminal.

NYPD dijo que las víctimas no vivían en ese edificio y que ambos eran de Long Island (NY).

El superintendente del edificio, Jimmy Walker, dijo que descubrió los cuerpos del hombre y la mujer, a quienes no reconoció. “Estaba bajando al sótano y al principio pensé que eran unos indigentes durmiendo“, recordó. “Pero cuando me acerqué, vi la sangre y todo y salté…. Me asusté y llamé al 911”, citó New York Post.

“Estaban recostados el uno sobre el otro, la dama encima del hombre”, dijo Walker. “Los policías dijeron que parecía un suicidio. Si hubiera habido una lucha, no habrían aterrizado en el mismo lugar”.

El bolso de la mujer fue encontrado en el techo y dos pinzas para el cabello y un encendedor estaban en el suelo donde el dúo aterrizó fatalmente.