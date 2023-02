Un globo en 2023 recuerda avión U-2 de 1960

El autor es escritor. Reside en Nueva York

“La historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como comedia”. Carlos Marx

El asunto me preocupa porque conduce a un dilema nada agradable para nosotros, los integrantes de esa generación denominada “baby boomers” o sea, los que nacimos “en racimo”, después de la segunda guerra. Estamos compelidos a decidir entre si es que ya no existen archivos disponibles para investigar o si es que -todavía peor- estamos perdiendo la “memoria histórica”.

Mis nietas me “corrigen la plana” y me explican que en lenguaje moderno y tecnológico, el asunto objeto de mis inquietudes es un simple fallo de la “memoria RAM”, que se puede corregir fácilmente y a muy bajo costo; lo que no sucedería si por el contrario, la dificultad se ocasionara en que el “disco duro” se ha corrompido gravemente. Yo no se si la analogía aplica con certeza, pero, me encanta este enfoque tan moderno de la disyuntiva que hoy enfrentamos.

Pero bueno, vamos al grano y rememoremos las similitudes entre los dos hechos que el título recoge. El primero de mayo de 1960 -Día del Trabajo en el resto del mundo, excepto en USA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda- un novedoso avión del tipo U-2, matrícula de Estados Unidos, fue derribado en los montes Urales de la antigua Unión Soviética y los rusos argumentaron, con evidentes motivos, que se trataba de un avión espía que violó su espacio aéreo. Y los americanos, una vez descubiertos y apresado el piloto que conducía el avión, admitieron el hecho pero, adujeron que había sido una falla ocasional y que no existía espionaje alguno.

Antecedentes

Está registrado -siempre según los rusos- que tres semanas antes, el 9 de abril del mismo año, otro avión U-2 partió desde el norte de Pakistán, al sur de la URSS, en vuelo de “exploración científica y atmosférica”, a unos 60,000 pies de altura, algo inalcanzable para cualquier otra nave de la época y atravesó toda Rusia, fotografiando instalaciones militares estratégicas y salió ileso de la persecución de los aviones-caza rusos, que no podían igualar su alto vuelo y su velocidad.

Este hecho puso en apuros al premier ruso Nikita Kruschev, que no podía denunciarlo internacionalmente porque evidenciaba la inferioridad de la URSS ante Estados Unidos en materia de aviación y de cohetería tierra-aire. Recordemos que ya se había iniciado la denominada “guerra fría” y que, ni los super rápidos MIG-19 de la época, podían darle caza a este ligero, pero veloz, monstruo de la aviación americana que era el U-2, en ese momento.

Sin embargo, un fuego combinado de más de una docena de misiles S-75 pusieron fin al vuelo del intrépido U-2 que despegó el primero de mayo desde Pakistán, piloteado por el joven capitán Francis Gary Powers que, como ya dijimos, fue capturado con vida en los montes Urales. Ese final logró que Kruschev sorteara la difícil situación y pasara a la ofensiva diplomática. No solo evidenció que el avión existía, mostrando varias partes de la nave abatida, sino que además, capturaron su piloto con vida y lo sometieron a juicio público.

Francis Gary Powers se declaró culpable y el día 19 de agosto de 1960 fue condenado a 10 años de cárcel pero, solo cumplió 18 meses de encierro porque el 10 de febrero de 1962 fue canjeado por el famoso espía soviético Vílyam Guénrijovich Fisher, que era conocido por el apodo de “Rudolf Abel”. Paradójicamente, Powers fue muy criticado porque no destruyó la nave para evitar que los “negativos” de las fotos tomadas fueran recuperados por los rusos y porque no se suicidó antes de ser apresado, a pesar de que tenía una dosis del fuerte veneno “curare” en su poder.

Lo cierto es que, resultaba mucho pedirle a un hombre de tan solo 31 años que se suicidara. Murió en un choque de helicópteros en Los Ángeles en 1977. Pero antes, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reivindicó su nombre, reconociendo que Francis Gary Powers había seguido órdenes, no había divulgado información crítica a los soviéticos y había actuado como «un buen joven bajo circunstancias peligrosas» y finalmente fue sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington. En 1987, diez años después de su muerte y 25 después de su retorno, fue condecorado con la «Distinguished Flying Cross».

Con el globo chino de 2023, sucede mas o menos lo mismo. El globo espía atravesó el país en diagonal, tomó fotos de todo lo que estaba en su camino o talvez fue al revés, el globo cogió el camino que le interesaba a las cámaras que portaba. Entró a USA por el noroeste, salió por la costa sureste; fue derribado en el océano a la 2:39 PM del sábado 4 de febrero.

Las similitudes entre estos dos acontecimientos están en que: a) ambos aplazaron dos importantes reuniones entre USA y la URSS en 1960, a celebrarse en Paris, con el tema del ya preocupante control de la energía nuclear y en 2023, la importante visita de Anthony Blinken, Secretario de Estado a Xi Jinpin, presidente de China, planeada para dentro de una semana, b) las dos naves atravesaron los dos grandes países, volando sobre objetivos estratégicos y c) de igual manera, los dos gobiernos afirman que “el rumbo de las naves se perdió accidentalmente y que ninguno de ellos espiaba al otro”. Pero nosotros sabemos, y la historia lo registra, que ambos mienten.

Las diferencias son varias también: a) en este caso la nave espía no estaba tripulada, b) las fotos tomadas de las instalaciones, fueron transmitidas directamente a los chinos y de forma satelital, no se requería destruir negativos inexistentes y c) en este caso, la prensa será mas hermética que en 1960 y casi nadie relacionará los acontecimientos de ayer con los de hoy. Nosotros pensamos que las fallas son de “memoria histórica”, aunque mis nietas le llamen de otra manera.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

https://es.wikipedia.org/wiki/ Incidente_del_U-2

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.