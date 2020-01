Un comité de control de costos catapultó a Truman a la vicepresidencia de EUA

En épocas de despilfarro y apropiación indebida de fondos del erario, resulta reconfortante escribir sobre Harry S. Truman y la forma en que llegó a vicepresidente de Estados Unidos, y luego a la presidencia.

En 1939 Hitler inició la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia. Estados Unidos aplicó el “aislacionismo” para no participar en la contienda y reconocía que no estaba preparado militarmente para una guerra. En 1940 el Presidente Roosevelt declaró que su país debía ser “el arsenal de la democracia” y se apropiaron 10,000 millones de dólares para la mayor expansión militar de la historia. Grandes corporaciones entendieron que produciendo pertrechos terminarían de recuperarse de la Gran Depresión de 1929. En medio de astronómicos gastos Truman, desconocido senador por Missouri oyó en 1941 rumores sobre dilapidación y ganancias excesivas en una fortaleza que se construía en su distrito. Para inspeccionarlo todo por sí mismo, Truman hizo un viaje de ida y vuelta de 10,000 millas, manejando su propio carro, y pernoctando en instalaciones militares. Al retornar, el 10 de Febrero de 1941 Truman recomendó al Senado crear un Comité Especial para supervisar contratos militares. El 1° de Marzo, con votación unánime se creó el “Special Committee to Investigate the National Defense Program”, conocido como el “Comité Truman” presidido por el propio Harry para investigar los gastos del Ejército y la Armada.

Truman señaló que la meta del Comité era actuar “como un perro de presa”, y descartó contratos de “Precio Abierto”,“Cost-Plus”, que garantizaban utilidades sin ningún control al contratista. También descubrió que varias firmas atrasaban la producción de aviones americanos, a la vez que suplían a fabricantes de la Alemania de Hitler. Con el ataque a Pearl Harbor en diciembre 1941 el Comité asumió la crucial tarea de investigar todos los esfuerzos para la guerra y llegó a descubrirse que siderúrgicas suplían acero de baja calidad para la producción de barcos, provocando el hundimiento del tanquero Schenectady,en 1943.Se detectaron Graves defectos se detectaron en la producción de distintos aviones y el Comité obligó al fabricante del bombardero B-26 a que, sin aumentar el precio contratado, cambiara el diseño de alas pues, siendo muy estrechas, causaban graves peligros al volar. Tales escándalos inspiraron a Arthur Miller para escribir el drama “All my sons”, “Todos eran mis hijos”, luego llevado al cine, TV y radio.

El Comité Truman ahorró unos 15,000 millones de dólares y miles de vidas de soldados al eliminar defectos de aviones y otros equipos. Nótese que el Proyecto Manhattan para desarrollar la bomba atómica costó 2 mil millones. Los logros del Comité fueron reconocidos por todos y la foto de Truman apareció en la portada de la revista Time, de marzo 1943, convirtiendo en celebridad nacional, como hombre honesto y de coraje, a quien 2 años atrás era un senador desconocido.

Roosevelt y Truman eran demócratas, pero no tenían estrecha amistad ni coincidencias partidaristas. Truman no apoyó la tercera reelección de Roosevelt y, a su vez, Roosevelt apoyó al opositor a Truman en las primarías para el Senado por Missouri. Sin embargo, al sustituir al Vicepresidente Henry Wallace en la boleta, Roosevelt señaló a Truman como Vicepresidente, básicamente por su labor encabezando el Comité con su nombre. Aunque no de buena gana, Truman aceptó su nominación y para iniciar su campaña política renunció del Comité en Agosto 1944. Roosevelt y Truman se juramentaron el 20 de Enero de 1945 y 82 días después, 12 de Abril, falleció Roosevelt, convirtiéndose Truman en el Presidente bajo cuyo mandato culminó el triunfo aliado ante Alemania y se logró la victoria sobre Japón con el todavía controversial bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki.

Truman encabezó a Occidente en la Guerra Fría, con su propia Doctrina. Su presidencia apoyó crear las Naciones Unidas, el Plan Marshall y la OTAN. Dejó la Casa Blanca para vivir en su pueblo natal, en la casa paterna de su esposa Bess, sin poseer ni siquiera una pequeña fortuna material, después de gobernar 8 años la nación más rica. Retirado, no traficó con influencias, no representó empresas comerciales ni fue miembro de Directorios de poderosas corporaciones. Algún colaborador de bajo nivel pudo ser corrupto, sin su apoyo, pero su honestidad personal debería guiar a gobernantes de todo el mundo. Para no vivir en la pobreza le asignaron una pensión de 25,000 dólares anuales .El Comité Truman llenó de gloria a quien lo encabezó, a sus miembros y a quienes ejecutaron sus decisiones. En cambio, la Comisión Warren, orquestada por el Presidente Johnson, no enalteció la imagen de su creador, pues amplias mayorías creen que esa Comisión encubrió las verdades sobre el asesinato de Kennedy.

