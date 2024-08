UE advierte grave crisis Venezuela «si Maduro insiste en su fraude»

Josep Borrell

CARACAS.- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió que, en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, este país “puede entrar en una grave crisis”.

“Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra”, manifestó Borrell, quien compareció este lunes ante los medios de comunicación.

«MADURO SE NIEGA»

El jefe de la diplomacia europea ve “claro” que Maduro “se niega a enseñar las actas”. “Ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido”, agregó.

El régimen de Maduro confiscó el camión de campaña de Machado y González Urrutia tras la masiva movilización en Caracas

Y ha abundado en que “si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados”.

“Sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas, no es la primera vez, pero yo tengo que insistir en lo mismo: Si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y, por el momento, no son verificables. Bueno, mejor dicho, lo son a través de la información que aporta la oposición”, insistió, aludiendo que la oposición venezolana consiguió reunir “el 80 % o más” de las actas y dan un resultado “radicalmente distinto del que pregona Maduro”.

Además, Borrell tildó del “colmo del sarcasmo” que Maduro haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela para que “le defienda”. “No sé qué va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales”, señaló.

DENUNCIA REPRESION

El alto representante llamó a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque agregó que hay más de 2.000 personas detenidas y “la represión se acentúa”, y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados.

Preguntado por las negociaciones, explicó que siguen en curso e, “incluso, algún país latinoamericano ha propuesto repetir elecciones y compartir el poder entre el Gobierno y oposición”. “No sé cómo se hace eso, pero no se hará nada, seguramente, hasta que el Tribunal no hable”, añadió.

El alto representante de la Unión Europea celebró la semana pasada la publicación del informe de un panel de la ONU sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, que indica “la falta de fundamento” de los resultados anunciados por las autoridades.

ACOJE DECISION DE LA ONU

“Acojo con satisfacción la decisión del Secretario General de la ONU, António Guterres, de hacer público el informe provisional del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas”, señaló a través de un comunicado Borrell luego de la difusión del documento.

El funcionario europeo afirmó que “este oportuno informe arroja luz sobre el proceso electoral y pone de relieve la falta de fundamento de los resultados anunciados por las autoridades venezolanas”.

Recordó que el panel fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para evaluar el desarrollo general de las elecciones en el marco del Acuerdo de Barbados.

“En una democracia, los resultados deben ser completos e independientemente verificables para ser reconocidos. En este momento crítico, la Unión Europea reitera su llamamiento a las autoridades electorales venezolanas para que publiquen y verifiquen de forma independiente las actas electorales”, enfatizó Borrell.

PIDE DEFENDER PROCESO DEMOCRATICO

Agregó que “la comunidad internacional debe defender el proceso democrático y garantizar las condiciones para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos civiles y políticos”.

La UE celebra los esfuerzos de los socios regionales para “promover un diálogo liderado por Venezuela que refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, ofrezca garantías a ambas partes y conduzca a una transición democrática”, según dijo.