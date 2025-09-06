UCRANIA: Zelenski descarta viajar Moscú; invita Putin a Kiev

Putin y Zelenski

KIEV 6 Sep.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descartado aceptar la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mantener un cara a cara en Moscú y ha dicho que es este último quien «puede ir a Kiev» si tiene verdadera intención de tender puentes y negociar el final de la guerra.

«No puedo ir a Moscú mientras mi país está siendo atacado con misiles todos los días. No puedo ir a la capital de este terrorista», ha zanjado Zelenski en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC News. Putin «lo sabe», ha añadido.

Para Zelenski, la propuesta lanzada esta semana por Putin para celebrar en Moscú el encuentro sólo tiene como objetivo «aplazarlo». «Si alguien no quiere reunirse, puede proponer algo que no sea aceptable por mí o por otras partes», ha dicho Zelenski, insistiendo en que sigue «dispuesto» a verse con el mandatario ruso en «cualquier formato».

La idea de una reunión cara a cara entre ambos líderes deriva de los esfuerzos diplomáticos lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e inicialmente se planteó que tuviese lugar en un plazo de dos semanas tras las cumbres de Alaska y Washington del 15 y el 18 de agosto.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, descartó la oferta de Moscú planteando que ya se habían ofrecido a acoger la cita otros siete países, entre los que citó Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y tres Estados del golfo Pérsico.

of-am