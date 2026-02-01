UCRANIA: Zelenski califica de «crimen» ataque ruso autobús

Volodímir Zelenski

KIEV 1 Feb.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este domingo el «crimen» del ataque ruso contra un autobús en el que han muerto 16 personas y otras 15 han resultado heridas, una acción que demostraría que Rusia es responsable de la «escalada».

«El ataque ruso de hoy contra un autobús en la región de Dnipró es un crimen, un crimen revelador que demuestra una vez más que Rusia tiene la responsabilidad de la escalada. Hay que detener al mal», ha afirmado Zelenski en su habitual discurso vespertino diario.

Zelenski ha recordado que el ataque ha sido perpetrado «contra un autobús corriente que transportaba a mineros». «Tristemente ha muerto mucha gente», ha indicado.

Igualmente ha mencionado cortes de electricidad en Nikopol y Marhanets provocados por ataques de drones contra la red eléctrica, así como ataques contra medios logísticos y ferrocarriles en Dnipró, Konotop y Sumi.

En la capital, Kiev, más de 500 edificios de viviendas están sin calefacción, ha revelado Zelenski, que ha destacado que los trabajos de reparación están en marcha. Sin embargo, considera que «las medidas que se están tomando en la ciudad no son suficientes» en un revés directo dirigido al alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

También se ha referido a cortes de electricidad en Kirovohrad, Vinnitsia, Yitomir, Poltava y Nikolaev y a bombardeos en Chernigov, Zaporiyia y Jersón. «Cada ataque debe ser respondido militar y diplomáticamente», ha advertido.

of-am