Ucrania se está dando a respetar (OPINION)

Todos pensábamos al principio de las amenazas y luego del comienzo de la brutal invasión a Ucrania, que esta iba a ser sometida por el agresor de manera rápida y contundente. Esto, debido a la gran diferencia cuantitativa entre los dos países, donde uno es considerado una súper potencia militar y el otro una nación en desventaja mucho más pequeña y militarmente débil en comparación con su peligroso y agresivo vecino. Sin embargo… ¡vaya sorpresa! El enemigo fue repelido con gran éxito, a pesar de su tamaño y brutalidad y de la destrucción física y los incontables crímenes de guerra cometidos en la entrada y la retirada de los alrededores de Kiev, la capital, luego de esta ser defendida con una bravura incomparable por el sorprendente ejército ucraniano que batió y puso en retirada al intruso. Y es que Ucrania se ha dado a respetar con una valentía increíble y admirable, mostrada en el campo de batalla y en su patriótico discurso, el que expresan su presidente y demás funcionarios, sin ambages ni temor a las consecuencias. En ese sentido, en una entrevista reciente, el asesor de Zelensky, Oleksei Arestovich, aseguró que Ucrania no cederá parte de su territorio para poner fin a la guerra…, eso lo ha expuesto con relación a la hipotética idea de entregar tierras a los rusos, enfatizando que nada de eso sucederá, excepto la derrota militar de Rusia y la expulsión de todos los soldados enemigos. El asesor presidencial también adelantó que Ucrania no se comprometerá con Moscú si cederá parte de su territorio para poner fin a la guerra con Rusia en el marco de unas futuras negociaciones. Según el funcionario, la única opción para la reconciliación es la capitulación rusa, la retirada de las tropas y hablar de compensación. Esta es la posición de principio del liderazgo estatal ucraniano… sentenció el asesor presidencial. Los soñadores en Europa tienen tiempo para imaginar cuán ambiguo es todo. Nada de esto sucederá, excepto la derrota militar de Rusia y la expulsión de todos los soldados enemigos de Ucrania, agregó. Se está produciendo cierto juego entre Alemania, Francia y Rusia, a nivel tripartito, calificando esta situación de extraña. No habrá ninguna opción en la que permitamos que los rusos se queden aquí… terminó diciendo. En el mismo tenor se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleba, quien aseguró a la prensa, que la única victoria para Ucrania será la liberación de los territorios ocupados incluyendo Crimea y el Donbás. Las demandas también incluyen reparaciones de parte de Rusia con respecto a los crímenes de guerra rusos y la plena integración europea. Toda guerra termina con la diplomacia. Mi trabajo es asegurarme de que Ucrania sea lo más fuerte posible en ese momento, matizó. Finalmente se quejó de que los políticos de Europa y de Estados Unidos han sido demasiado complacientes con el dictador ruso, lo cual comparto 100%. No me canso de admirar a Ucrania, a Zelensky, su valeroso y heroico presidente y a su eficiente y corajudo ejército… ¡Gloria a la heroica Ucrania!