Ucrania necesitaría siglos para devolver el dinero a los EE.UU.

WASHINGTON.- Ucrania necesitaría un período de tiempo incalculable para pagar la compensación exigida por EE.UU. si acepta firmar el potencial acuerdo según el cual Washington recibiría los ingresos procedentes de la extracción de recursos críticos como pago por la ayuda militar suministrada a Kiev, señaló The Economist.

Según funcionarios ucranianos citados por el medio, la última versión del pacto implicaría obligar a Ucrania a transferir el 50 % de las ganancias estatales provenientes de sus recursos naturales y de las infraestructuras portuarias a un fondo especial que será propiedad de EE.UU., y cuyo tamaño se fijaría en 500.000 millones de dólares.

El periódico destaca que, teniendo en cuenta el ritmo actual de ingresos gubernamentales de Ucrania, el país tardaría «cientos de años» en alcanzar esa cifra y saldar la deuda. Según se precisa, la cantidad exigida por la Administración Trump representa «una carga gigantesca para un país pequeño y pobre, más del doble del PIB total de Ucrania».

«Si firmamos esto tal como está, mañana nos echarían de la oficina y una multitud enfurecida nos lincharía», dijo uno de los funcionarios, cuyo nombre no fue proporcionado. Sus palabras las apoyó otra de las fuentes, que afirmó que los esfuerzos de Washington por empujar a Kiev a firmar el acuerdo, así como las condiciones del acuerdo, no recuerdan «una negociación, sino una extorsión».

TRUMP LE DA LA VUELTA A INICIATIVA DE ZELENSKI

El notable deterioro en las relaciones entre Ucrania y EE.UU. ha desencadenado «crecientes temores en Kiev» de que Donald Trump «pueda tratar de estrangular el flujo de apoyo militar, cortar el acceso al servicio de comunicaciones por satélite Starlink o acelerar sus conversaciones de paz bilaterales con Vladímir Putin», reza el artículo.

«Los funcionarios ucranianos dicen que sus encuentros con el equipo de Trump son tan confusos que han estado viendo documentales en busca de pistas sobre su estilo de negociación», recoge el medio, a la vez que recuerda que fue el propio Vladímir Zelenski quien ofreció a EE.UU. el control de los recursos críticos de Ucrania el año pasado a cambio de una futura asistencia para Kiev o el ingreso a la OTAN.

«Pero Trump ha dado la vuelta al concepto, reclamando los recursos y la infraestructura de Ucrania como recompensa por la ayuda que Estados Unidos ya ha donado», concluyó el periódico.

«UCRANIA NO LE DEBE NADA A EU»

Por su parte, el líder del régimen de Kiev declaró que Ucrania no reconoce que le deba a EE.UU. ninguna suma por la ayuda militar que le ha prestado. Zelenski insistió en que su país recibió ayuda por 100.000 millones de dólares, no por 500.000 millones. «No voy a reconocer 500.000 [millones de dólares], digan lo que digan, nos comuniquemos como nos comuniquemos», manifestó.

A continuación, no obstante, detalló que no quiere devolver nada, explicando que el dinero recibido correspondía a subvenciones. «Para ser honesto, no estoy listo para fijar siquiera 100.000 millones», indicó. «Le explicaré por qué. Porque no debemos reconocer las subvenciones como deudas», afirmó. Zelenski dijo que la ayuda fue negociada con el expresidente Joe Biden y con el Congreso de EE.UU.