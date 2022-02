Ucrania: la guerra que pudo evitarse

EL AUTOR es diplomático. Reside en Santo Domingo.

Por JOSE MANUEL CASTILLO BETANCES

La guerra es el fenómeno más destructor y perverso de la humanidad, destruye familias, economías, culturas, demuele la vida. Por ello, No hay nada en el mundo que pueda una guerra justificar.

Hay quienes consideran que Rusia se agotó reivindicando el cumplimiento del tratado de Minsk, se seco la garganta demandando garantía de seguridad, pero no le escucharon. Ahora, en medio de la guerra indeseada el presidente Zelinsky de Ucrania se apura pidiendo apoyo a los que lo empujaron a la guerra, pero lo han dejado solo. Moraleja, nunca arriesgue a tu país a ir a una guerra contando con fuerzas ajenas, si no tienes las propias. Todo parece indicar que este conflicto bélico, como todas las malditas guerras, tenía sus amos.

Hubo sin embargo, quienes advirtieron sobre el peligro de la misma, algunos desde una humilde tribuna, como fue nuestro caso, y otros desde posiciones jerárquicas militar de trascendencia, como fue el caso delvicealmirante Jefe de la Armada alemana Kay-Achim Schonbach, quien emitió su juicio discreto en un foro de expertos celebrado en la India, indicando que, “lo que necesita Rusia es respeto entendido en un sentido amplio; reconocimiento de sus intereses estratégicos y de seguridad.”

Entiendo que para Rusia, el tema no trata de anexarse a Ucrania, porque se extendería la frontera a la boca de la OTAN-Occidente. La situación es más simple, y pasa por la aspiración de que Ucrania vuelva hacer una nación pacifica, neutral sobre la base de la cual exista plena garantía de la seguridad compartida. A raíz del desmonte de la URSS en 1991, conforme a las apreciaciones de Rusia, Occidente se comprometió a no desplazarse hacia el Este europeo, pasado el tiempo no cumplieron sus promesas, e iniciaron el cerco estratégico a Rusia, lo que ha tornado más complejo el escenario geopolítico en la región.

Todo parece indicar que Putin y los lideres de Occidente, como estudiosos de la geopolítica están conteste con las tesis de los clásicos de la geopolítica, como Mackinder, al concebir que, «Quien gobierne en Europa del Este dominará el Heartland; quien gobierne el núcleo centraldominará la Isla-Mundial; quien gobierne la Isla-Mundial controlará el mundo.» Cualquier poder que controlase la Isla-Mundial controlaría más del 50 % de los recursos del mundo. De ahí, los avances de la OTAN hacia el este europeo que procuran terminar de rodear al inmensoterritorio ruso, lo que impediría su fácil acceso y dominio de los océanos y los mares adyacentes, como medio de transporte garantizando los pasos internacionales que de conformidad a la tesis de Alfred Mahan juegan un papel fundamental “a la hora de controlar y gobernar la distribución del poder político”.

Todo este proceso desarrollado por la OTAN ha estado matizado por la réplica de “la primavera árabe”, en los países de Europa del Este, incluyendo por supuesto a Ucrania, como centro de la geopolítica en tan preciada zona. Es así, como en Ucrania se producen en 2004 protestas denominada “revolución naranja”, en contra de los resultados electorales que favorecían a Víctor Yanukovich, forzando a nuevas elecciones que concluyen con el ascenso al poder de su oponente Víctor Yushchenco de tendencia occidental. Ya en el 2010, resulta electo democráticamente Yanukovich, pero al resistirse a firmar un acuerdo con la UE, en 2014, sereproduce el escenario de conflicto con una revuelta estudiantil denominada “Euromaidán” que termina con la destitución del presidente “legítimamente electo Yanukovich”, a quien Occidente consideraba amigo de Moscú. En esencia, expertos consideran que parece haber sido un defensor de los intereses de su país Ucrania. Lo que se puso de manifiesto al aceptar la cooperación que en término fáctico constituyó una ayuda para Ucrania.

En 2013, ante el proceso de negociación de Ucrania con la UE, Rusia dio muestra de su gran interés en cooperar con Ucrania al ofertarle una sustancial rebaja en el precio del gas, a un tercio de su precio original. Sumado a un crédito especial de 15.000 millones de dólares (casi 11.000 millones de euros), diez veces superior a la oferta europea, y con el favor de que dicho préstamo no estuvo ajustado a las odiosas reformas, como las aplicadas por el FMI. De manera, que el ex presidente Yanukovichdijo no a la propuesta de Occidente. Y ahí, se agudizó el problema que terminó con su desplazamiento del poder.

Aquí se revela el hecho de que el ex presidente destituido Yanukovich es oriundo de la región de Dombas, que entra en rebeldía en demanda de la reposición de su presidente, lo que termina en represalia y confrontaciones bélicas que hasta el momento siguen en pie. Luego, ese mismo año 2014, a raíz de las negociaciones post destitución del presidente, se alcanzó el primer acuerdo denominado Protocolo de Minsk, celebrado en la capital de Bielorrusia, el cual fue firmado por representantes de Ucrania, Rusia, Lugans Y Daniezk, y que pretendía detener la contienda de forma inmediata. Ante el fracaso del mismo se logró un segundo acuerdo Minsk II, éste con la participación además,del cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), constituida por 57 miembros, incluyendo a EE.UU. y Canadá.

El referido acuerdo ulteriormente, fue abalado por la resolución S/RES/2202(2015), del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual contempla tres ejes críticos, entre los cuales se destacan, el No desplazamiento de artillería pesada en la frontera con Rusia, y la observación del principio de seguridad indivisible. Lo que implica que ningún Estado puede garantizar su seguridad a costa de la seguridad de otro Estado, principio que es parte consustancial de la carta del sistema de las Naciones Unidas. El problema se agudiza por el no cumplimiento de dicho acuerdo, que garantiza seguridad para toda Europa, pero nunca se cumplió. Ahí, radica todo el dilema. La pregunta necesaria es, ?quien y porque se ha negado a cumplir el acuerdo de Paz de Minsk?

Los hechos indican que previo al reconocimiento de las provincias rebeldes de Luhansk y Donetsk, ancladas al sureste de Ucrania en la región de Dombás; Rusia exhibió una alta comprensión y de manera franca se sumó a los esfuerzos diplomáticos globales para pacificar la región. Sin embargo, el acuerdo de Minsk ha sido ignorado por más de ocho años, a pesar de que como consecuencia de la guerra niños y envejecientes están viviendo en sótanos, una crueldad, de la que no se habla, ni escribe una cuartilla. La mayoría ucranianos ruso parlantes y rusos étnicos de conformidad con el censo de población de 2001.

Esas repúblicas solicitaron a Rusia que les reconociera sus independencia hace cierto tiempo. Pero, Rusia había sido prudente en el manejo de tan delicado tema que quiebra la soberanía de un Estado vecino. Aunque ante el colapso de las negociaciones diplomáticas y la falta de garantía de no asimilar a Ucrania como miembro de la OTAN, y con ello, evitar el desplazamiento de armamentos pesados de guerra en la frontera con Rusia; sumado a la resistencia a una enmienda constitucional a fin de conceder alguna autonomía a las regiones de lazona oriental de Donbás, lo que es parte sustantiva del acuerdo de Minsk; Rusia decidió jugarse su última carta reconociendo la autonomía de estas dos República que mediante los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Luhansk, celebrado en 2014, aprobaron la separación de Ucrania con un porcentaje de un 89,7%, declarándose independiente de Ucrania.

Los acuerdos de Minsk, como indicó el presidente galo, Emmanuel Macron, en reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, «son la única vía para lograr una solución política al conflicto con Rusia.” No obstante, el contexto de guerra refleja que el líder francés se ha quedado solo en su concepción geopolítica autónoma europea. A pesar, de que las partes se comprometieron en su cumplimiento en el marco del cuarteto de Normandía, pasado ocho años no ha sido posible. Lo que terminó generando cierto desgaste en el proceso de negociación y dando al traste con los sueños de paz, cuya esperanza se avivó cuando los EEUU, saludo abordar el espacio de seguridad indivisible de Europa, pero la intención no próspero.

Hubiese sido más sensato y equilibrado, plantear que aunque se procedió a la firma de dichos acuerdos, las partes no estaban en condiciones de honrar los mismos. Y replantear una tercera ronda de negociaciones, incluyendo los temas con los cuales no se estaba de acuerdo. (Por ejemplo, el tema del ingreso de Ucrania y el desplazamiento de la OTAN a la frontera de Rusia; si el acuerdo impide que el actual presidente de Ucrania se re postule, para un nuevo periodo. Por otro lado, si el acuerdo contempla una reforma constitucional, que reconozca los derechos de autonomía de las Repúblicas de la región de Dombás, etc.) Lo que hubiese facilitado las negociaciones, ya que para Rusia lo fundamental, conforme a sus postulados es la garantía de que la OTAN no continuará con el cerco militar a su país, a través de la adhesión de Ucrania y Georgia. A este respecto, el diplomático y geopolitologo, ex secretario de estado Henry Kissinger, quien definió a Putin como un estratega serio, en las premisas de la historia rusa, ha revelado que “Ucrania no debería unirse a la OTAN”, posición que afirma asumió hace siete años.

El incumplimiento de los compromisos pactados no ha permitido cumplir con solo uno de sus objetivos fundamentales, como el poner fin al conflicto entre separatistas pro rusos y combatientes ucranianos en el este de Ucrania. Es en el delicado y complejo contexto que finalmente, Putin se jugó la última carta para llamar la atención sobre los Acuerdos de Minsk, y, parece haber tenido efecto, pues, ahora sorpresivamente Occidente alega que el reconocimiento de la independencia de Luhansk y Donetsk, viola el acuerdo. Entonces, vale decir, pues, si actualmente es válido el convenio, retrocedamos y vamos a cumplirlo.

