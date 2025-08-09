UASD recibe estudiantes hijos de dominicanos de la diáspora

SANTO DOMINGO.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recibieron a decenas de estudiantes hijos de dominicanos residentes en el exterior.

Los estudiantes fueron recibidos por la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juana Encarnación; el director de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, Antonio Medina; la encargada de Intercambios Académicos y Movilidad Estudiantil, Rocio Billini, y la asesora de la Rectoría en materia de Intercambios Académicos y ex vicerrectora de Investigación y Postgrado, Clara Benedicto.

Encarnación, quien dio la bienvenida a los estudiantes y a sus acompañantes, valoró de muy positiva la presencia de cada uno de los visitantes y agradeció que escogieran a la UASD.

Mientras que Medina recordó que, además de la UASD, la actividad es organizada por la Presidencia de la República, el consulado de Nueva York y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que los estudiantes hijos de dominicanos en Estados Unidos conozcan la universidad más antigua del Nuevo Mundo y la importancia que ha tenido para el pueblo dominicano.

Asimismo, expresó el compromiso de la UASD en el fortalecimiento de los lazos con instituciones educativas internacionales, especialmente las que trabajan con la diáspora dominicana’

Destacó que «este tipo de encuentros promueven la identidad, el desarrollo académico y las oportunidades para la juventud latina en el exterior, especialmente la residente en la ciudad de Nueva York.

De su lado, Benedicto, explicó que la UASD posee un sistema universitario con políticas de puertas abiertas para todo el pueblo, que incluye los recintos, centros y subcentros regionales en donde la Primada de América tiene presencia.

Los estudiantes y sus acompañantes realizaron un recorrido por el campus universitario, espacios emblemáticos y culminaron en la Torre Administrativa.