TURISMO: Zemí Miches sin Punta Cana

Zemí Miches Punta Cana

Un gran hotel ha sido abierto en Miches. Eso significa mejoría de la economía local, pues algunos empleos habrán de tocarle a los nativos de allí, y a la vez resulta una oportunidad de mostrar a la faz del mundo las bellezas con las que la naturaleza se esmeró en privilegiar esa zona.

Miches se abre al mundo. Llega el momento que se había esperado y muchos se enteran, dentro y fuera de nuestros limites, de que era un paraíso escondido. El Zemí Miches es un complejo turístico de lujo y según la publicidad cuenta con más de diez restaurantes y bares.

Algo no me gusta. Que la promoción del hotel es constante en llamarle “Zemí Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, Curio by Hilton”. Toda propiedad tendrá el nombre o los nombres -como en este caso- que sus propietarios consideren. De hecho, el núcleo del nombre es Zemí Miches.

Zemí es una valiosa referencia a nuestros antepasados, los tainos y podrá provocar que los visitantes se interesen en conocer más de nuestros ancestros. Se trata de un todo incluido cercano a las cinco estrellas y que dispone, según la publicidad, de ambientes para toda la familia.

La playa Esmeralda, entre las más bellas del Caribe, fue llamada originalmente playa de la Cana, pero un descubridor la rebautizó Esmeralda. Queda en el paraje Punta del Rey, excelente denominación para un proyecto turístico. Los micheros hemos aceptado el cambio sin resabios, pero no deja de ser un atrevimiento.

Estamos contentos con la apertura del hotel de Frank Elías Rainieri en nuestro pueblo. Este joven empresario es parte del grupo Punta Cana, porque es hijo de don Frank. Punta Cana es una marca, pero es también un lugar, con categoría de distrito municipal, adscrito al municipio Higüey, en la provincia La Altagracia.

¿Qué no me gusta?

Me parece forzado agregar ese topónimo al nombre del hotel Zemí Miches. Podría traer confusión y habrá gente inadvertida que ubicará a Miches en Punta Cana. Miches es un municipio, con más de un siglo de elevado a esa categoría. Sus playas superan en calidad a todas las de su entorno.

La publicidad ha mostrado tal poder que el municipio Higüey, cabecera de la provincia, suele ser opacado. Y peor ocurre con Bayahibe, distrito municipal correspondiente a San Rafael del Yuma al que el “márquetin” turístico ha colocado en La Romana. Bayahibe no es de La Romana ni Miches puede ser de Punta Cana.

