TURISMO: República Dominicana y Canadá (OPINION)

POR REINA VALDEZ

Sin lugar a dudas, la República Dominicana es modelo de la recuperación del turismo tras la pandemia Covid 19. Luego de cerrar el año 2022 con 7.2 millones de visitantes no residentes y la exitosa participación del país en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), logrando un compromiso de inversiones por 3,645 millones de dólares, según el Ministerio de Turismo (enero 23, 2023).

El país nuevamente se pone en la mira, con la firma del convenio Cielos Abiertos con Canadá.

“Los cielos abiertos son acuerdos de transporte aéreo, cuya disposición es la obligación recíproca para eliminar la intervención del gobierno en los transportistas de vuelos comerciales, acerca de las rutas, capacidad, frecuencia y precios”, de acuerdo al Bureau Of Economic and Business Affairs (January 20, 2021) Open Skies Partnerships: Expanding the Benefits of Freer Commercial Aviation.

Dicho convenio sitúa al país en una posición más competitiva frente al mercado canadiense, por lo que propicia es la ocasión para felicitar a las autoridades que trabajaron en esta importante y valiosa iniciativa.