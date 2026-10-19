Turismo renueva calles Ciudad Colonial con RD$61.5 millones

Collado dijo este lunes que en diciembre próximo serán terminadas las intervenciones pendientes del programa.

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Turismo, David Collado, entregó este lunes las calles Colón y los tramos norte y sur de la Hostos, como parte del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con lo que concluyen las intervenciones viales contempladas en esta fase del programa.

Los trabajos representaron una inversión de RD$61.5 millones e incluyeron mejoras en pavimentos, aceras, drenaje pluvial, iluminación, señalización y mobiliario urbano, con el propósito de fortalecer la movilidad peatonal y vehicular y preservar el valor patrimonial de la zona.

OBRAS Y MEJORAS EN LAS VÍAS

En la calle Colón, en el tramo comprendido entre Vicente Celestino Duarte y el Fuerte del Ángulo, se colocaron adoquines de alto tránsito en colores rojo y gris oscuro, además de asfalto y aceras de hormigón. También se rehabilitó el sistema pluvial, se recuperaron imbornales y se instalaron bancos, bolardos y jardineras.

En la Hostos sur, entre Padre Billini y José Gabriel García, se renovaron los pavimentos con tabletas de hormigón rojo y adoquines negros en determinados tramos. Asimismo, se realizaron mejoras en el drenaje y se habilitaron previsiones para redes eléctricas y de comunicaciones.

Mientras que en la Hostos norte se sustituyeron pavimentos, se colocaron tabletas rojas en las aceras y ladrillos cerámicos en un tramo de la calle Emiliano Tejera. Los trabajos también incluyeron canalizaciones para el alumbrado público y acondicionamiento de barandas metálicas.

OTRAS INTERVENCIONES EN LA ZONA

Collado reiteró que en diciembre concluirá la etapa final de las intervenciones pendientes del programa, financiado en su segunda fase con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitirá eliminar los cierres de calles vinculados a esos trabajos.

El funcionario destacó, además, las inversiones del Ministerio de Turismo en la restauración de monumentos, iglesias y museos, así como en la reparación de más de cien viviendas y la pintura de fachadas en sectores del entorno de la Ciudad Colonial.

an/am