Turismo renueva calles Ciudad Colonial con RD$61.5 millones

SANTO DOMINGO.– El ministro de Turismo, David Collado, entregó este lunes las calles Colón y los tramos norte y sur de la Hostos, como parte del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con lo que concluyen las intervenciones viales contempladas en esta fase del programa.
Los trabajos representaron una inversión de RD$61.5 millones e incluyeron mejoras en pavimentos, aceras, drenaje pluvial, iluminación, señalización y mobiliario urbano, con el propósito de fortalecer la movilidad peatonal y vehicular y preservar el valor patrimonial de la zona.
OBRAS Y MEJORAS EN LAS VÍAS
En la calle Colón, en el tramo comprendido entre Vicente Celestino Duarte y el Fuerte del Ángulo, se colocaron adoquines de alto tránsito en colores rojo y gris oscuro, además de asfalto y aceras de hormigón. También se rehabilitó el sistema pluvial, se recuperaron imbornales y se instalaron bancos, bolardos y jardineras.
En la Hostos sur, entre Padre Billini y José Gabriel García, se renovaron los pavimentos con tabletas de hormigón rojo y adoquines negros en determinados tramos. Asimismo, se realizaron mejoras en el drenaje y se habilitaron previsiones para redes eléctricas y de comunicaciones.
Mientras que en la Hostos norte se sustituyeron pavimentos, se colocaron tabletas rojas en las aceras y ladrillos cerámicos en un tramo de la calle Emiliano Tejera. Los trabajos también incluyeron canalizaciones para el alumbrado público y acondicionamiento de barandas metálicas.
OTRAS INTERVENCIONES EN LA ZONA
Collado reiteró que en diciembre concluirá la etapa final de las intervenciones pendientes del programa, financiado en su segunda fase con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitirá eliminar los cierres de calles vinculados a esos trabajos.
El funcionario destacó, además, las inversiones del Ministerio de Turismo en la restauración de monumentos, iglesias y museos, así como en la reparación de más de cien viviendas y la pintura de fachadas en sectores del entorno de la Ciudad Colonial.
an/am
Por lo que veo hay dos presidentes que inaugran obras todos los dias…!!
Esta noticia ES FALSA, porque hoy mismo encontré yo muchísimas calles cerradas en la Zona Colonial, tuve que hacer un desvío larguísimo…david vicini ha destruído la Zona Colonial (no se sabe para beneficiar a quien). Nadie quiere ir a un lugar donde ni hay parqueo, y ni siquiera se puede transitar
LA ZONA COLONIAL ES UN DESASTRE…DIEZ AÑOS CREANDO ACERAS SIN CONTENES, CALLES CONVERTIDAS EN CALLEJONES SUPER-ESTRECHOS, EL DRENAJE PLUVIAL ANULADO, LOS PARQUEOS ELIMINADOS, EL 70% DE LOS NEGOCIOS QUEBRADOS, Y MILES DE MILLONES GASTADOS…ESPEREN LO QUE PASARA CUANDO LLEGUEN TIEMPOS DE LLUVIA
Muy acertado tu comentario.
Porqué calles asfaltadas, con aceras y contenes y un sistema de drenaje desde la época colonial y que funcionaba perfectamente tenían que cambiarlo ?
Ahora menos espacios para parquearse , y como tú dices ; esperen que llegue una temporada de lluvias.
Recuerda que en esos proyectos costosos es donde los políticos sacan sus fortunas.
Yo no veo las obras, pero si la inauguraciones, me gustaria ver los desembolso y hacia donde van, si al fondo de la campana o manos de los que dicen que hacen las obras, esto es una pregunta retorica, no una afirmacion.