TURISMO: Reinician labor de construcción en Cap Cana

HIGUEY.- La construcción de hoteles, villas y apartamentos dentro del destino turístico hotelero y residencial Cap Cana se ha activado rápidamente a partir de la reapertura de las actividades laborales, empresariales y comerciales en el país.

El hotel Margaritaville by Karisma en la playa de Juanillo, los apartamentos de II Lago at Cap Cana, la torre residencial Siete Mares by Logroval el desarrollo de la nueva área de solares Las Iguanas Golf Residences y, en Ciudad Las Canas, los proyectos residenciales Jazz Lounge, Cana Mar y Cana Alta son algunos de los proyectos que han reiniciado su construcción.

El reinicio de estas construcciones representa de manera inmediata la generación de 2,200 empleos sumado a más de 4,106 nuevas habitaciones hoteleras que estas edificaciones aportarán al crecimiento y desarrollo turístico inmobiliario del país.

El desarrollo de estos proyectos inmobiliarios turísticos, residenciales y hoteleros a nivel global, representa una inversión estimada en US$237 millones de dólares.

