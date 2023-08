TURISMO: Florida presenta festivales culinarios este otoño

Por Georgina Cruz

Cuando ya no calienta el sol tanto en las playas y parques de Florida, las temperaturas más frescas y las brisas del mar le abren el apetito a cualquiera, sobre todo a los viajeros que vienen a disfrutar de sus litorales y múltiples atracciones de clase mundial.

Y Florida está lista para recibirlos con festivales gastronómicos cada otoño pues piensa como el novelista y humorista Mark Twain quien una vez señaló que todo luce mejor con el estómago lleno, “Nothing helps scenery like bacon and eggs,” (“Nada ayuda más al paisaje como el tocino y los huevos”).

Entre los festivales culinarios floridanos se encuentra uno de los más grandes de EE.UU. y posiblemente, del mundo: El Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot presentado por Corkcicle en Orlando, que comenzó en julio y continúa en su apogeo hasta el 18 de noviembre.

Durante el festival, los asistentes se pasean por la Vitrina de las Naciones de Epcot degustando tapas en diversos mercados internacionales con delicias de seis continentes. Los mercados globales ofrecen gustitos japoneses, latinoamericanos, irlandeses, alemanes, norteamericanos, franceses, africanos, chinos y muchos más.

La frase, atribuida a Walt Disney, “Si tu lo puedes soñar, ¡lo puedes hacer!” (If you can dream it, you can do it!”) viene a la mente aquí pues si has soñado con ir alrededor del mundo, puedes enviar a tus papilas gustativas en ese viaje durante el festival.

Las tapas típicamente cuestan de $4 a $8 cada una, así que puedes experimentar los sabores de un viaje “alrededor del mundo” relativamente económicamente –y sin vuelos largos. ¡Y antes o después de las degustaciones puedes disfrutar de demostraciones culinarias o seminarios y terminar el día con un concierto gratis “Eat to the Beat!” (Come al Son) presentado en el anfiteatro America Gardens Theatre en el pabellón de los Estados Unidos.

Muchos de los eventos del festival están incluidos en el boleto al parque; otros tienen boleto aparte. Visita EPCOT International Food & Wine Festival | Walt Disney World Resort (go.com).

Otros festivales culinarios de Florida este otoño incluyen los siguientes. Como en todo caso de eventos especiales que están sujetos a cambios, siempre verifica las fechas antes de planear un viaje.

29 de septiembre- 1 de octubre – El Festival Anual de Mariscos de Pensacola ofrece una variedad de platillos en la histórica plaza Seville Square en el corazón de Pensacola. Los visitantes pueden disfrutar de delicias del mar como sopa de mariscos, concha a la parrilla, croquetas de ostras, cangrejo de concha blanda, camarones con coco, pasteles de cangrejo al estilo del Caribe, y mucho más. El evento también ofrece feria de artesanía con 150 quioscos, música en vivo y demostraciones culinarias. La entrada es gratis. Informes: Seafood Festival | Fiesta Pensacola.

6-8 de octubre – El Festival Anual de Mariscos de Destin ofrece pescados y mariscos frescos del Golfo de México en el Destin Harbor Boardwalk y también presenta música en vivo y actividades familiares. La entrada es gratis pero aceptan donaciones y hay pases VIP por boleto aparte que ofrecen acceso a un área privada con asientos y con comidas y bebidas gratis. Informes: Destin Seafood Festival – Destin, Florida

7-8 de octubre – El 25 Festival Anual Griego en San Agustín, invita a todos a sentirse griegos aunque sea por sólo un fin de semana.

Presentado por la iglesia Holy Trinity Greek Church, ofrecerá los aromas y sabores de especialidades culinarias griegas incluyendo el delicioso postre, baklava. Bailarines en vestido típico presentarán danzas tradicionales. La entrada es gratis. Informes: www.stauggreekfest.com

3-4 de noviembre – El 51 Festival Anual de Mariscos de la Florida en Apalachicola es uno de los festivales culinarios más antiguos de la Florida. Sirve pescado y mariscos al son de entretenimiento musical y feria de artesanía al igual que eventos relacionados a los mariscos. Entre las actividades y eventos se encuentran competencias de comer ostras, carreras de cangrejos, competencia de cocina, desfile, carrera de cinco kilómetros y la Bendición de la Flotilla de Pescadores. Informes: www.floridaseafoodfestival.com.

10-11 de noviembre – El Walt Disney World Swan & Dolphin Food & Wine Classic regresa para su 14 año este otoño con delicias de los chefs de este hotel presentadas en la bella calzada de los hoteles. Además de especialidades culinarias los asistentes puede probar vinos de California y otros puntos de Estados Unidos, además de vinos franceses, argentinos, alemanes, españoles y de otras naciones al igual que cervezas en un Beer Garden (Jardín de cervezas). Informes: Walt Disney World Swan and Dolphin Food & Wine Classic (swandolphinfoodandwineclassic.com).

