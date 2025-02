¿Trumpadas?

EL AUTOR es economista y docente universitario. Reside en Santo Domingo

Por considerarlo de interés, les presento mis percepciones, intuito persona, sobre las “Trumpadas” geopolíticas que emanarán de Washington en los próximos meses.

NOTA 1: Intuito persona, es una locución latina que significa «en función de la persona» o «respecto a la persona» o «en atención a la persona», atendiendo a las cualidades de la persona.

POLÍTICA EXTERIOR

1-CASO CANAL DE PANAMÁ: En última instancia, Trump espera poder volver a un punto en el que el canal sea lo que se suponía que debía ser, un lugar en el que Estados Unidos y Panamá trabajen en asociación, esté abierto para todos y ninguna potencia extranjera, a través de sus empresas o por cualquier otro medio, tenga la capacidad de usarlo contra nadie, en tiempos de conflictos, que pudiera impedir el tránsito a través de él, porque sería devastador. Además, no se descartará ninguna opción sobre cómo se verá el resultado final. Pero, como punto de partida, “asigún” Trump, no podemos seguir permitiendo que los chinos, a través de sus empresas, ejerzan un control efectivo de la zona del canal.

II-IMPRONTA DE LA USAID

El director del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), Elon Musk, calificó a USAID de organización criminal y agregó que es hora de que muera. Esto debido a que básicamente, se ha convertido en una agencia que ni siquiera se comporta como una agencia del gobierno de los EE. UU. Esta “autonomía” los ha llevado a creerse que están fuera del ámbito gubernamental y que son una organización benéfica global, que toman el dinero de los contribuyentes gringos y lo gastan a su antojo.

Además, una de las quejas más comunes, que se está recibiendo a través de las embajadas gringas y gran parte de los funcionarios del Departamento de Estado, es que USAID está apoyando programas que molestan al gobierno anfitrión con el que estamos tratando de trabajar a una escala más amplia, y así sucesivamente.

NOTA 2: PREGUNTO: ¿Se puede reformar o es necesario que desaparezca?

En mi humilde opinión, siempre habrá la oportunidad de reformar a la USAID. Sin embargo, ahora tenemos una insubordinación absoluta; su actitud básica es que no trabajan para nadie, trabajan para ellos mismos, ninguna agencia del gobierno puede decirles qué hacer. De ahí que el Presidente Trump nombró a Marco Rubio (Ministro de Relaciones Exteriores de Trump), administrador interino. Ahora bien, creo hay cosas que se hacen, a través de USAID, que deben de seguir haciéndose. Trump tendrá que decidir si es mejor a través del Departamento de Estado, o es mejor a través de una USAID reformada. Ese es el proceso en el que se está trabajando.

En resumen, Amigo Lector, el capítulo de la cooperación regional, podría ser la más generosa de la Tierra, pero también creo, que podría ser de una manera que tenga sentido, acorde con el interés nacional norteamericano.

III-OTROS ASPECTOS GEOPOLÍTICOS

EL “CATAY” DE HOY Ante la genuina preocupación de hoy de que China pueda venir y llenar el vacío, por la dejadez de “Joe” Biden, con sus operaciones de influencia, en America Latina, creo lo siguiente:

a)- En primer lugar, no creo que China siga por ese camino “ensedando” a la América Latina. Sin embargo, si lo hicieran, estarían forzando una agenda intromisoria inaceptable para el gobierno de Donald Trump.

b)-En segundo lugar, creo en lo que estarían enfocadas las Trumpadas es en lo que está más inmediatamente frente a ellas, y es que hay aranceles y arbitrios disponibles para utilizarlos como disuasivos. Eso obviamente tendrá un impacto en las relaciones con el Catay de hoy.

2- LA IMPRONTA DEL MADURISMO VENEZOLANO

a)- Pregunto, Amigo Lector: ¿Esta administración de Donald Trump podrá reconocer a Maduro como el líder legítimo de Venezuela? Asigún mi percepción, no ha habido conversaciones al respecto. Lo que sólo se ha acordado es muy simple; ha liberado a estadounidenses que nunca debieron haber estado en sus prisiones. Estos eran rehenes bajo la égida de “Joe” Biden. Lo de las licencias a la Chevron es simplemente un “caramelito” transitorio para ablandar a Diosdado Cabello y a otros intransigentes venezolanos en el poder.

b)- Creo que los líderes como Maduro, sin importar lo duros que intenten ser, respetan a Donald Trump. Saben que este no es un tipo que les va a enviar una carta con palabras enérgicas. Él tomará medidas. No voy a hablar sobre cuáles son esas acciones, pero él sabe y ellos saben que existen muchas opciones para infligir daño y perjuicio graves al régimen Madurista.

3-IMPRONTAS ANTE LOS “PERSAS” REBELDES

Amigo Lector, el caso de Irán si mueve a preocupación en la administración Teump. Creo que se debe de aplicar más presión a Irán hasta que deje de realizar las actividades que está realizando, inclusive el uso de armamento nuclear de bajo impacto.

Hoy día se puede “infiltrar” un maletín ejecutivo, con un artefacto nuclear de unos 0.5 Kilotones, que destruiría a Manhattan.

Recientemente, Donald Trump, ha anunciado que si los terroristas iranies lo matan, ¡él ha dado instrucciones de que Irán desaparezca del mapa!!

4-LA TIERRA DE MARTÍ

Amigo Lector, aparentemente NO se tiene intención de ir a La Habana, en una actitud belicista. Por el contrario, si no elucubrar de cuándo se marcharán. Ese régimen es un desastre. Ha destruido el país. Es un régimen hostil a los Estados Unidos. Así que, hasta que eso cambie, ese régimen también tiene “secuestrado” a Maduro, a través de Diosdado Cabello. En este proceso podrían intervenir improntas colegiadas, geopolíticamente, proveniente de Moscú, Teherán, La Union Europea, etc. Además, si Cuba se abre, podrían fluir hacia esa bella isla inversiones ingentes de todo occidente.

III-IMPRONTA TARIFARIA DE LA TRUMPADAS

1-GENERALIDADES

Las recientes políticas arancelarias, especialmente las impuestas por el presidente Trump a Canadá, China y México, han tenido impactos significativos en la economía de Estados Unidos. Estos son algunos puntos clave:

a)-Aumento de los costos para las empresas: Los aranceles han interrumpido las cadenas de suministro y podrían aumentar los costos para las empresas. Por ejemplo, el sector automotriz, que importa casi la mitad de sus partes de Canadá y México, ha visto aumentar significativamente los costos de producción.

b)-Precios al consumidor más altos: Los mayores costos para las empresas se podrían trasladar a los consumidores, lo que ha llevado a precios más altos para diversos bienes. Los costos de algunos comestibles, por ejemplo, han aumentado debido a que México suministra una gran parte de los productos frescos de Estados Unidos.

c)-Pérdidas de empleo: Los aranceles también han podría provocar pérdidas de empleo, en particular en sectores que dependen en gran medida de las importaciones de los países afectados.

d)-Impacto en las relaciones comerciales: Los aranceles han tensado las relaciones comerciales con Canadá y México, que son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Esto tiene implicaciones para una relación económica más amplia entre estos países.

e)-Generación de ingresos: En el lado positivo, se espera que los aranceles generen importantes ingresos fiscales federales, estimados en alrededor de $100 mil millones por año (US$100,000,000,000.00).

2-EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS

Amigo Lector, el nuevo entramado fiscal de Donald Trump podría también generar resultados positivos a la economía norteamericana. Veamos:

a)-Fomento de la producción nacional: Los aranceles han incentivado a algunas empresas a trasladar su producción de regreso a los EE. UU. Esto ha llevado a la creación de nuevos empleos en ciertas industrias y a un impulso en la fabricación local.

b)-Protección de industrias clave: Los aranceles han ayudado a proteger industrias clave, como el acero y el aluminio, de la competencia extranjera. Esto ha permitido que estas industrias mantengan sus operaciones y preserven empleos dentro de los EE. UU.

c)-Reducción del déficit comercial: Al imponer aranceles, los EE. UU. han buscado reducir su déficit comercial con países como China. Esto llevará, en el mediano plazo, a un reequilibrio de las relaciones comerciales y a un impulso a prácticas comerciales más justas.

d)-Preeminencia en las negociaciones: Los aranceles han proporcionado a Estados Unidos una ventaja en las negociaciones comerciales, lo que ha dado lugar a nuevos acuerdos comerciales. Por ejemplo, se renegoció el Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), lo que dio lugar a términos actualizados que son más favorables para los intereses estadounidenses.

e)-Generación de ingresos: Los aranceles han generado ingresos adicionales para el gobierno federal, que se pueden utilizar para financiar diversos programas e iniciativas.

En resumen, Amigo Lector, si bien los aranceles podrían generar algunos ingresos para el gobierno de Estados Unidos, también han impuesto, a corto plazo, costos significativos a la economía en general, han interrumpido las cadenas de suministro y han provocado precios al consumidor más altos y pérdidas de empleos. Ahora bien, los aranceles han tenido efectos mixtos, estos resultados positivos demuestran algunos de los beneficios que podrían surgir de dichas políticas. Es importante considerar ambos lados de la ecuación para obtener una comprensión integral de su impacto.

jpm-am

