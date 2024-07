Trump y Maduro bajo fuego enemigo (OPINION)

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – En este tiempo ha arreciado la campaña ferozmente perversa que se ha estado haciendo en los medios de comunicación contra Donald Trump y Nicolas Maduro. Ambos vienen siendo blanco del Complejo Militar Industrial que quiere que las guerras continúen para así ellos poder seguir vendiendo armas de todo calibre en cantidades exponenciales que representan millones de dólares para sus bolsillos rotos. Igual sucede con las transnacionales, especialmente con las petroleras, las gasíferas y las mineras de todo tipo de metales.

2 – Donal Trump, pese a su racismo confeso y de no representar algo diferente para la América Hispana, en este momento, él, como presidente de los Estados Unidos constituye un mal necesario, porque vemos que es el único de los candidatos potenciales que puede detener la política guerrerista actual que nos está conduciendo a una “Tercera Guerra Mundial apocalíptica”.

3 – Trump, al igual que la mayoría de los políticos norteamericanos, habla de manera malévola y con tono exacerbado de los millones de latinoamericanos que han llegado a territorio norteamericano y de los tantos más que buscan llegar ilegalmente. Trump y sus pares solo hablan del problema, jamás de la causa, porque tapan que las transnacionales estadounidenses y europeas con sus políticas de dominio y saqueo, de guerras y sanciones aberrantes, de bloqueos y saqueos abusivos y de golpes de Estados con crímenes horrendos son los verdaderos motivos de la emigración de millones de hambrientos y haraposos que se lanzan a otros lares en busca de sobrevivir. Pero sucede, que el hambre y el sufrimiento de esos millones no importan, ni lo que provoca esos males. En este avatar maniqueísta solo interesan los efectos, no las causas múltiples del bien y el mal. Desgraciadamente, estas tergiversaciones calan en más de las tres cuartas partes de la humanidad, dado el pobre conocimiento del mal que tiene esa franja importante de los casi ocho mil millones de hombres y mujeres que conforman la raza humana.

4 – Por otro lado, en el escenario geopolítico, desde sus inicios, el chavismo con Chávez fue víctima de un bloqueo financiero y económico y actos de sabotaje al sistema eléctrico para hacer que la economía de Venezuela “chille” para que a consecuencia de ello la gente pase hambre y toda clase de precariedades, buscando con ello motivar a que el pueblo se revele contra su gobierno. Esos bloqueos económicos y financieros, sabotajes y el robo de las millonarias reservas de oro, de Citgo, Monómeros Colombo-venezolana y de mil perversidades más, son las que han creado las condiciones para la emigración de miles de venezolanos que ahora han venido a ser un problema para los Estados Unidos y otros países.

5 – Esta situación, la tergiversan las bocinas de quienes quieren adueñarse de Venezuela para hacerse de sus grandes recursos naturales en especial de las reservas de petróleo más grande del mundo, de los grandes yacimientos de gas y oro, y de las decenas de minerales de vital importancia para las industrias tecnológicas de todo tipo. Lo de libertad, democracia y derechos humanos para Venezuela en boca de la oposición es puro cuento. La verdad es petróleo, gas, oro, coltán, litio, dólares, colonialismo y el poder. Lo que hay es saqueo y codicia en su máxima expresión de maldad de manos de hombres malévolos que una vez Dios se arrepintió de haber creado.

6- En la actualidad, la oposición venezolana y sus aliados internacionales, en pos de lograr el poder ha iniciado una campaña mediática feroz y perversa contra Maduro y el chavismo. Para constatar esta realidad, solo hay que ver los titulares de la primera página de los periódicos y los comentarios de los periodistas a sueldo. “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad o algo deja”. Jorge Ramos, Jaime Bayly, Andrés Oppenheimer, Fernando del Rincón en CNN, El País, la cadena Fox New, El Gerald, New York Time y cientos de periódicos hispanos, solo hablan y escriben del dictador Maduro y de cómo ese gobernante venezolano está preparando un gran fraude para quedarse con el poder.

7- En esta guerra mediática, los antichavistas se presentan ante el mundo como seres de luz, amor y paz. Desdoblados, cínicamente proclaman su amor por Venezuela y por sus hermanos venezolanos (incluyendo a los chavistas, un amor raro, porque a ellos hasta los queman vivos. Parece que en años anteriores, los chavistas, y no ellos, fueron los que salieron a las calles a “marimbear”, es decir, a incendiar autobuses, negocios, escuelas, centros de servicios comunitarios, y hasta a matar a sus “hermanitos venezolanos” quemándolos vivos después de rociarlos con gasolina. Al parecer, fueron los chavistas y no ellos, los que traicionaron a su patria confabulándose con poderes extranjeros para que la economía venezolana colapsara y fuera despojada de Citgo, de Monómeros y de sus grandes reservas en oro y dólares. Al parecer, fueron los chavistas y no ellos, los que han venido propiciando una invasión para Venezuela y el sabotaje recurrente contra las instalaciones eléctricas y apoyando toda acción deleznable tendente a arruinar la economía y la soberanía de Venezuela como han sido las sanciones, con sus bloqueos económicos y financieros. En este escenario, los periodistas al servicio de ellos satanizan al chavismo, mientras santifican a una oposición codiciosa, ladina, cruel, indolente, ladrona, arrastrada, violenta, asesina y rastrera.

8- En nuestra República Dominicana, esos periódicos con sus periodistas mercenarios, abundan como yerba mala. Ellos como dice la Biblia, tienen lengua de fuego y están prestos para la maldad. Por dinero mienten, calumnian, condenan, matan la verdad y al individuo. Es que por dinero, ellos han vendido su alma al mismo diablo. Lo grande del caso es que los llamados progresistas y los izquierdistas dominicanos se suman o hacen silencio ante esta guerra mediática contra Nicolas Maduro y el chavismo.

9- Los opositores al chavismo saben muy bien que por los votos no van a ganar el poder, entonces han comenzado una guerra de encuestas lanzando a los medios que ganarán abrumadoramente las elecciones del 28 de julio. Ellos dicen que tienen un 50 % por encima del “dictador” Nicolas Maduro. Es que están preparando el escenario para decir que el presidente Maduro ganó con fraude y así seguir en el laborantismo político “bochinchoso”, que tantos dólares, vigencia y apoyo político concitan de los centros de poder imperialistas interesados en hacerse a precio de vaca muerta de petróleo y otras riquezas de Venezuela. Con opositores así, es difícil lograr la paz para Venezuela y el mundo.

10 – A esta guerra de encuesta se han sumado las elites que gobiernan a los Estados Unidos. Al respecto de las elecciones a llevarse a cabo en Venezuela el próximo domingo 28 de julio, esas élites han asegurado que las encuestas dan una clara ventaja a la oposición, por lo que el pueblo tiene una oportunidad para regresar a la democracia. Esto es entiendo por democracia la versión norteamericana que ellos definen para el Tercer Mundo, que considera gobiernos democráticos sólo aquello cuyos gobernantes se prestan para títeres y saquear sus naciones para favorecer las transnacionales de los Estados Unidos, algo en que la oposición venezolana tiene maestría. Dicho sea de paso, los integrantes de las referidas elites norteamericanas son los mayores accionistas de esas transnacionales que controlan la economía mundial y que obran para lograr el control político y económico de Venezuela y de todo el llamado “Tercer Mundo”. De esos tiburones, Trump es uno de ellos. En meses pasados él dijo públicamente lamentar no haber invadido a Venezuela para que Estados Unidos se quedase con todo ese petróleo. ¡Esto es un lío, y no de ropa!

11 – Actualmente el escenario mundial es catastrófico, donde las particularidades del momento hacen que Donald Trump y Nicolas Maduro sean dos males necesarios, Trump para evitar una Tercera Guerra Mundial y Maduro para impedir que Venezuela caiga de nuevo en las garras de quienes solo quieren de sus entrañas terrenas sus fabulosos recursos naturales. Juan Guaidó y sus secuaces, que se han hecho multimillonarios al vapor haciendo de titiriteros de Washington, de Wall Street y del Fondo Monetario Internacional, saben muy bien de lo que estoy hablando. También lo saben María Corina Machado y el aspirante a presidente de Venezuela por la oposición, Edmundo Gonzales Urrutia. Por suerte, el pueblo venezolano tiene bien claro, que esas personas no representan sus intereses.

El que tenga oídos, que oiga…

jpm-am