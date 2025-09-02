Trump: Once «narcoterroristas» fallecieron en ataque a lancha

Donald Trump en rueda de prensa la tarde de este martes.

El presidente Donald Trump difundió este martes imágenes del operativo militar con el que fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación del grupo criminal Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra miembros identificados de la organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario estadounidense en su publicación.

TREN DE JARAGUA OPERA BAJO CONTROL DE MADURA

Trump señaló que el Tren de Aragua está designado oficialmente como una organización terrorista extranjera, “que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.

Según el mensaje, el incidente tuvo lugar en aguas internacionales cuando los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, comunicó Trump.

En el video compartido se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur. Hasta el momento, Washington no divulgó la ubicación exacta del ataque ni detalles sobre el equipamiento empleado.

QUE SIRVA DE AVISO A QUIEN QUIERA TEAER DROGAS A EEUU

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”.

Fuentes del Departamento de Defensa de EEUU informaron a la agencia de noticias EFE que las tropas realizaron un “ataque de precisión” contra una embarcación operada por una organización identificada como “narcoterrorista” dentro de una operación antidrogas cerca de Venezuela.

Durante la tarde de este martes, Trump elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por ponerlo al tanto del ataque contra la embarcación supuestamente procedente de Venezuela y cargada de drogas. El hecho fue confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

an/am