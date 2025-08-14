Trump ofrecería «concesiones» a Putin a cambio paz en Ucrania

Donald Trump y Vladímir Putin

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, se propone reunirse el viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para tratar el fin de la guerra en Ucrania.

Al parecer, está dispuesto a presentar a Putin una propuesta que incluye concesiones económicas a Rusia a cambio de la paz, según ‘The Telegraph’. Entre ellas figuraría el acceso a los recursos naturales de Alaska así como a los minerales ucranianos de tierras raras y el levantamiento de sanciones a la industria aeronáutica rusa.

El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y otros altos funcionarios de la Administración trabaja estrechamente con Trump para ultimar las propuestas antes de la cumbre.

En abril, Kiev y Washington firmaron un acuerdo que da a Estados Unidos acceso a los minerales de Ucrania. Según la Escuela de Economía de Kiev, Ucrania posee un tercio de las reservas de litio de Europa y el 3% de las mundiales. Dos de los mayores yacimientos ucranianos de litio se encuentran en territorio ruso y Putin ha reclamado los valiosos minerales que allí se extraen.

Los ucranianos, escépticos ante un posible acuerdo

Los ucranianos expresaron el miércoles en Kiev su escepticismo ante la posibilidad de que la cumbre Trump-Putin, ponga fin a la guerra en Ucrania.

Trump ha amenazado con «consecuencias muy graves» si Putin no acepta poner fin a su guerra en Ucrania en la cumbre, aunque no dijo cuáles podrían ser esas consecuencias.

Rusia y Ucrania están muy alejadas en cuanto a las condiciones de paz. Moscú presentó unas condiciones para el alto el fuego que para Zelenski no son válidas, como la retirada de las tropas de las 4 regiones que Rusia se anexionó ilegalmente en 2022, el cese de los esfuerzos de movilización o la congelación de las entregas de armas occidentales.

