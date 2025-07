¿Trump necesita el rearme de Europa para ir por China? (2 de 3)

El autor es politólogo y teólogo. Reside en Nueva York

En esta segunda parte del análisis iniciado en enero de 2025, examiné cómo el rearme europeo, lejos de representar un renacimiento de la soberanía militar del viejo continente, consolida su subordinación estratégica a Estados Unidos.

Con Donald Trump siendo presidente, el ajedrez global se re-configura, y Europa paga una partida que no dirige.

En la primera parte de este análisis advertimos que el rearme europeo no es una decisión autónoma, sino una delegación estratégica. Una torre en movimiento… pero bajo órdenes ajenas.

Hoy, con los giros de Donald Trump la hipótesis cobra mayor importancia. La reconfiguración militar de Europa se acelera, pero no para liberar a Occidente de amenazas múltiples, sino para permitir que Estados Unidos se concentre en un solo frente: China.

Trump no quiere una Europa fuerte en lo económico; pero si quiere una Europa capaz de sostener la línea atlántica sin distraer al Pentágono del frente asiático.

Subordinación estratégica

La Cumbre de la OTAN en La Haya (junio 2025), dejó evidenciado que el objetivo se centró en elevar el gasto militar. La cifra de $657 mil millones de dólares en defensa europea —al 3.5% del PIB— superaría con creces dos o tres veces el gasto combinado actual de China y Rusia juntos.

Con un mensaje duro:“Si no nos ayudan, nos retiramos”, dijo Trump.

Y detrás de esas palabras hay hechos; reducción paulatina de presencia militar en Alemania, reubicación de armamentos hacia Guam y Filipinas, y una nueva estrategia naval orientada al Pacífico Sur.

Europa se rearma, sí. Pero sin ganar soberanía. Sin doctrina propia. Sin liderazgo geoestratégico.

¿Quien gana? Indudable que: Lockheed Martin. Raytheon Technologies. Northrop Grumman. General Dynamics – Boeing Defense, Space & Security. L3 Harris Technologies. Textron. Huntington Ingalls Industries. BAE Systems Inc. (subsidiaria norteamericana de la británica BAE Systems). Sierra Nevada Corporation. Leidos Amentum. Kratos Defense & Security Solutions. Oshkosh Defense. General Atomics – Elbit Systems of America (subsidiaria de la israelí Elbit Systems). MAG Aerospace. MDA Space (Canadá). CAE Inc. (Canadá). Colt Canadá. Con manual estadounidense y Bases con bandera aliada. Satélites que responden a comandos en Virginia. Está bien claro que el presupuesto aumenta $3.5 trillones….

Miedo a Rusia y el objetivo es Pekín.

Rusia sigue siendo el argumento táctico para movilizar presupuestos, justificar escudos antimisiles y legitimar la OTAN. Pero Moscú, incluso con su amenaza nuclear y expansionismo simbólico, no tiene el ejército ni las finanzas ni tampoco es la prioridad de Trump.

China sí lo es. Y el presidente norteamericano lo ha dejado claro: Prohibiciones tecnológicas ampliadas. Nuevas sanciones a empresas de semiconductores chinas. Relocalización industrial a México y Sudamérica. Acuerdos secretos con India y Corea del Sur en defensa cuántica. Trump no busca la guerra, – lo ha dicho- busca dominio. Y para eso necesita contener a Pekín por saturación regional y aislamiento (financiero) tecnológico.

Europa rehén

El gran dilema no es si Europa se rearma, sino ¿para quién?

Alemania reabre fábricas, pero compra F-35. Suecia invierte en defensa, pero bajo cláusulas OTAN. Polonia supera el 4 % del PIB en defensa, pero con armamento estadounidense.

Todo esto dibuja un patrón: Europa paga. EE.UU. gana. China observa.

El Indo-Pacífico no espera

Mientras Europa debate cómo integrarse militarmente, Trump ya actúa: La consolidación de AUKUS. Acuerdos de defensa con Japón, Taiwán y Filipinas. Alianzas bilaterales con Vietnam, Indonesia, Australia. Bases logísticas en Micronesia y Papúa.

La mirada está fija: tratar de contener y aislar a China desarticulando su red energética y tecnológica, para controlar las rutas marítimas que alimentan su economía.

Latinoamérica olvidada

En este tablero, América Latina no aparece como jugadora, sino como reserva: Litio, tierras raras, rutas bioceánicas, puertos….

Trump no necesita dominar políticamente la región. Le basta con que no moleste. O que provea. Aquí, Europa también se repliega, pierde espacio, voz y relevancia.

Lo que no tome Washington, lo intentará Pekín.

Y la pregunta es ¿qué tomará Bruselas?

El costo del rearme

Los europeos pagarán más en defensa, pero reduciendo el gasto en innovación, transición ecológica y educación. Y mientras Trump refuerza sus industrias militares, Europa debate si prohibir la calefacción a gas…..

Aquí entra la pregunta: ¿A qué precio se compra la “seguridad” cuando no se posee la llave del botón rojo?

La torre no se mueve sola

Trump ha logrado su objetivo: liberar la espalda atlántica para avanzar en el frente asiático. Europa es la torre que defiende, pero no ataca.

China es el rey que no grita, pero avanza.

Y si Europa no redefine su rol, puede terminar siendo peón de lujo en una partida que no dirige.

Trump no necesita el rearme europeo por altruismo. Lo necesita para no mirar atrás….

Y ya está caminando hacia Shanghái…..

Continuará…….

jpm-am

