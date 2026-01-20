Trump: Llegó la hora de eliminar amenaza rusa en Groenlandia
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ha llegado el momento de eliminar la “amenaza rusa” en Groenlandia, criticando la gestión de Dinamarca y planteando medidas de presión sobre los aliados europeos.
“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará”, afirmó Trump en su red social, Truth Social, en un nuevo episodio de tensiones diplomáticas que involucran a la OTAN, la Unión Europea y varios gobiernos nórdicos.
Trump ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos debe hacerse con el control de la isla, argumentando que es la única forma de impedir una eventual ocupación por parte de China o Rusia.
«POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS»
El mandatario ha declarado que este objetivo se logrará “por las buenas o por las malas”. Como parte de su estrategia, el sábado amenazó con imponer aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero a productos procedentes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca. Todos estos países, miembros de la OTAN, han enviado tropas a Groenlandia y, según Trump, la medida busca forzar su apoyo a los planes de anexión estadounidense. El presidente advirtió que los aranceles podrían incrementarse al 25 % en junio si no hay un cambio de postura.
Las declaraciones de Trump provocaron una reacción inmediata en la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció el domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria “en los próximos días” con el objetivo de coordinar la respuesta del bloque comunitario a los aranceles anunciados por Washington.
PIENSA EN LO QUE ES BUENO Y APROPIADO PARA EU
En paralelo, Trump dirigió una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que relacionó su postura sobre Groenlandia con la decisión noruega de no concederle el Premio Nobel de la Paz. “Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, escribió Trump, según un mensaje filtrado por el corresponsal de PBS News, Nick Schifrin. El presidente estadounidense sostuvo que la negativa a otorgarle el premio le permite adoptar una posición más firme respecto a los intereses nacionales.
ALEGA DINAMARCA CARECE DE DERECHO DE PROPIEDAD
Trump justificó su presión sobre Groenlandia al argumentar que Dinamarca carece de “derecho de propiedad” sobre la isla y que la historia de la llegada de barcos daneses no constituye una base legítima. “No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”, declaró en su red social.
En comunicación con el diario noruego VG, Støre confirmó haber recibido un mensaje de texto de Trump y precisó que fue una respuesta a un mensaje previo enviado por él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el que manifestaban su preocupación por los aranceles propuestos.
Støre explicó que en su mensaje expresaron la necesidad de desescalar la confrontación y solicitaron una conversación telefónica conjunta.
Según el primer ministro noruego, Trump decidió compartir su respuesta con otros líderes de la OTAN.
Støre reiteró que para Noruega, Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y que el apoyo a este país es “total”. Añadió que Noruega respalda que la OTAN refuerce su labor en favor de la seguridad y la estabilidad en el ártico. Sobre el Premio Nobel, recordó que su concesión corresponde a un comité independiente y no al gobierno noruego.
jt-am
Lo que pasa es que hay amenaza geopolìtica con esto de Groenlandia .
No solo es por EU es tambièn por seguridad de todo el contiene Americano .
Trump se està adelantado a cualquier marrulla de los chinitos y sus asociados .
Muy Buena observación, que bien Trump está en todas sus facilidades y puede ver más lejos.
Hablo, el Hitler del Siglo XXI y del momento míster, Donald John Trump, el dueño del Globo Terráqueo.
Ya compro a Venezuela y de paso llevándose secuestrado al territorio de The United States of America, al presidente constitucional y legitimo , en el momento del secuestro, en Venezuela de Nicolás Maduro Moros.
Hey,hey pero de que tú te quejas,
O a caso,no estás tú de acuerdo con la invasion Rusa a Ucrania?,entonces no puedes quejarte,yo si puedo quejarme porque nunca es estado de acuerdo con ninguna invasión sea del lado que sea.
Dice el sabio Salomón en su décima cantando que el cuerpo que quiere fuete el mismo lo anda buscando. Tranquilo, señor Trumpo, no remueva las corrientes de nuestro Mundo. Es el único que tenemos.
charlatan ..esta loco d e remate ..deben destituirlo ya mismo
…
POR ESO EL AFÁN DE PUTIN DE APODERARSE DEL DOMBAS , A COMO DE LUGAR, PARA,ASÍ AUMENTAR SUS ARCAS , YA QUE FUERON MINIMIZADAS CON LA INVASION A 🇺🇦UCRANIA , PARA CONTRIBUIR CON 🇨🇳CHINA E 🇮🇷IRÁN 🇮🇷 EN LA DESTRUCCION DE 🇺🇸EE.UU, Y POR ENDE LOGRAR LA SUPREMACIA MUNDIAL . PERO SE LES VA A PELAR EL BILLETE , COMO A LOS 🇭🇹HAITIANOS CON 🇩🇴NOSOTROS , TANTAS VECES LO INTENTEN , YA QUE 🇺🇸EE.UU VOLVIÓ A SER 💪FUERTE , ASÍ COMO TAMBIÉN 🇩🇴RD ESTÁ AVANZANDO ,EN TODOS LOS SENTIDOS , Y GOZAMOS DE LA CONFIANZA Y EL APOYO DE 🇺🇸EE.UU.
En Groenlandia no hay amenaza Rusa, Rusia no esta amenazando a Groenlandia, no tiene ninguna demanda contra esa isla del reino de Dinamarca, no hay amenaza de ocupacion militar por parte de Rusa, eso es chantaje, a Trump lo unico que le interesa son los minerales y la tierra rara de Groenlandia, como sucedio con el petroleo de Venezuela, pues la droga sigue llegando yh consumiendose en Estados Unidos, ya no hay narcolancha
el trumpeta es un mentirosos y un peligro para la humanidad .en europa ya pasan de el ..que chille ,ladre y diga lo que quiera ciando se ya del gobierno todo volvera a la normalidad
En cuanto al drogas….tu opinión es que trump no debió hacer nada y dejar a maduro y su narco-gobierno en Venezuela….debería hablar con un Venezolano de esos exiliados económicos que están an en RD….oye su postura…..ok
😂😂😂😂😂😂 ni él mismo sé creé 🤣🤣🤣🤣🤣 Dumbass
Y en UCRANIA ?
Yo vivo en Alaska y te podre decir al 100% que si Rusia o China quieren invadir a los EEUU lo harían por Alaska no por Groenlandia. Hay un estrecho de solo unos kilómetros entre Alaska y Rusia que se friza cada año por varios meses, por donde tanques, cargamento pesados pueden pasar sin ningún temor ya que la temperatura baja en los tiempos de frío a -50, -80. Lo peor es que ahí el ejército solo tiene un solo puesto de vigilancia y sin cobertura
Si alguna vez China, Rusia y las juntas decidieran una accion belica contraEstados Unidos no sera una ocupacion militar terrestre, sera un enfrentamiento en otro escenario con armas de destruccion masiva, donde lo que conocemos al presente de hoy, no sera igual por muchos, pero muchos años debido a la radiacion
Exactamente de acuerdo. A lo que me refería es que si fueran a invadir sería por Alaska y no por Groenlandia. En caso de una guerra entre USA, Rusia y China, bueno… la **** sería nuclear y no se hablaría de invasión terrestre. Trump dice que Rusia y China van a invadir Groenlandia y que eso perjudicaría a USA lo cuál es una mentira ya que Groenlandia es parte de la OTAN.
alarmismo toral ni a china ni a rusia le interesa atacar a nadie
Exactamente, pero Trump quiere hacer creer que es una realidad lo cual es una mentira.
Pregúntales a los ucranianos?
a rusia y a china le interesa en lo mas minimo invadir a estados unidos ,habria que matar a toda su gente que estan todo loco de remate ..aparte esa tierra ya no sirve para nada
100% de acuerdo, pero explicarselo a Trump y sus idiotas seguidores es una pérdida de tiempo.
Si es cierto enviemosle los Phanton,los F-50,los abraham 1A2. los sealt,los Senadores,los representantes pero que el y el otro vayan delante a ver si son guapos de verdad.
¿Y que amenaza RUSA hay en groenlandia? La que si se ve es la amenaza de los eeuu
Ya Rusia empezó a reclamar Las islas articas de Svalbard y Jan Mayen de Noruega al o
este de Groelandia……..essstupido busca información.
la unica amenaza en este momento son los yanki y el que es un peligro para la paz del mundo
Este gordo barrigón se cree dueño del mundo.. te queda poco tiempo azaroso…
Ironía o sarcasmo ?
Ja ja ja ja ja
Trump habla de la supuesta amenaza rusa en Groenlandia un territorio a cientos de kilómetros de Estados Unidos, pero Alaska está separado de Rusia por apenas 82 kilómetros, que serían 41 trazando el límite por el centro.
Si Rusia quisiera lanzar una invasión a América del Norte por lógica que hasta un niño entiende no lo haría por Groenlandia si no por Alaska.
Ni por una ni por la otra. Olvidas que entre alaska y Rusia esta el estrecho de Berin… donde por cierto se va a contruir un tunel
a rusia no le interesa..estan creando alarmismo sin mas
lo que menos le interesa a rusia es es pedazo de hielo
Trump le succiono la capacidad de criticas a sus loquiotos y los tiene de un espejismo a otro. Creando problema, dando luego un golpe en la mesa y diciendo que ya esta resuelto y sus lolquitos justificando lo injustificable con ridiculas conceptualizaciones de «estratagias».
TRUMP ES UN MAESTRO DE LA DISTRACCION Y EL ENTRETENIMIENTO Y UN PESIMO GOBERNANTE que solo sabe amenazar a los mas debiles. INFLACION? PRECIOS? DESEMPLEO?
esta loco de remate ,debe estar en un siquiatrico
Trump dice que Dinamarca no tiene derecho de propiedad sobre Groenlandia, pero el tiene alguno ???
dinamarca es dueña de groenlandia es su tierra
Otra sin razón más de Trump. Si los rusos quisieran Groenlandia hace tiempo que la tuvieran.
Mientras los cuponeros celebran las peleas entre los socios de la OTAN, los rusos se burlan:
El enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, se burló de las tensiones entre Europa y Estados Unidos en torno a Groenlandia.
«Ahora echan de menos el Nord Stream, ¿verdad?», escribió el domingo en X, aludiendo a la vulnerabilidad económica y militar de la región frente a EE.UU.
Hundiendo a los Estados Unidos, obsesionado con Rusia mientras China que es la indiscutible ganadora, riendose.
china solo se dedica a vender sus productos a todo el mundo nada mas ,china no invade paises ,solo vende y vende
Es verdad, van como el cancer avanzando, hasta que es tarde para reaccionar, suerte que llego Trump, América grande de nuevo.
Pero los europeos están viviendo que la peor amenaza para el mundo es la política agresiva e imperialistas del estado profundo estadounidense. No solo se quieren robar a Groenlandia también a muchos otros países. La agresion militar contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro no está al margen de esa intervención imperialistas.
No aproveches para mezclar a Groenlandia con Vzla. Casos muy distintos.
En Vzla lo único malo ha sido no haber agarrado a Diezmado Cabello y demás asesinos castrochavistas.
a europa le interesa un pepino lo que ladre el trumpeta
Trump sigas hacia adelante, los Rusos y Chinos tienen su plan de invasión, ejemplo actual Ucrania.
te gustaria que el dijera que va a anexar a la RD en el caso tuyo te gustaria porque se ves que eres un imbecil pero para el resto de los Dominicanos no le gustaria
Como que va a anexar si ya hace mas de un siglo ya esta anexada ahora si no me crees1924 y 1965 hasta la actualidad.
para nada no esta anexada solo es una colonia yanki
si quisiera anexar a RD ,lo haria pero sin gente ,solo sen quedaria la tierra los habitantes no
Ejemplo actual para vos para otros es Venezuela los dos son los mismos
Este imbécil cree que los europeos son estúpidos igual que sus seguidores. Rusia está celebrando el daño que le hace a la alianza de la OTAN.
euripa es mas lista y esta calladita haciendo negocios
Dios, que terrible es la hipocresía e incoherencia. Los cuponeros: «Que malo son los rusos, quieren robarle sus tierras a Ucrania». Esos mismos cuponeros: «Esta bien que Estados Unidos le quite Groenlandia porque Dinamarca es un país pequeño, y no importa que diga que llegó primero». Dice otro, que Trump debe seguir hacia adelante, que aún es tiempo para detener a los rusos y chinos. Estimados arrastrados, hay algo que ustedes
deben saber: Estados Unidos se quedará con Groenlandia, porque a los rusos y a los chinos le es satisfactorio. Están observando a la distancia, como la OTAN se fragmenta. Han escuchado a Putin y Si Jimping, condenar este hecho? mientras que algunos subalternos lanzan algunos dardos retando a Trumpk que lo haga. No les parece extraño? Pero claro, muchos de ustedes son infantiles, por eso celebran como victoria hasta las cosas negativas, pretendiendo confundir. Nosotros ya no podemos comer más palomitas, esperando que los gringos entren a Groenlandia, y si lo hacen por la vía militar, es mejor aún.
Groenlandia es una zona igual a la Antartica. Totalmente desolada, llena de hielo y al igual que la Antartica no debe de pertenecer a un paisito porque alegue llego primero. Supondría también que Argentina diga la Antartica le pertenece porque llego primero y tiene una base de exploración permanente en ese lugar
Siguiendo su razonamiento, los europeos no debieron adueñarse de los territorios que ellos «descubrieron»…..mmmmm.
los europeos se quedarian con la tierra pero no con su gente ,la quieren pero vacia
Que pena que cerebrutos o sin cerebros sean bocinas de una letrina
el reclamo d eargentina sobre la antarrida son los dos puntos extremos del terrirorio de este a oeste ,dos lineas que se juntan en el polo sur y eso la argentina lo ha hecho antes de que alguien llegue alli msi que hay bases argentinas pero hay determinados limites que argentina reclama como suyo
VAYA NO SABIA QUE EXISTIAN NAVEGANTES TERRESTRES. SU SISTEMA DE NAVEGACION SERA EL MODERNO EXISTENTE TERRESTRE. VAYA QUE AVANZADA ESTAS LA CIENCIA.HUF POR LO MENOS NOSOTROS LOS NAVEGANTES MARINOS, NO TENEMOS SUSTOS DE CHOCAR CON CAMIONES. U OTROS VEHICULOS TERRESTRES. AHORA CUANDO VIENES LA EPOCA DE HURACANES SI NOS ASUSTAMOS BASTANTES. FELICIDADES AL NAVEGANTE TERRESTRE. EL SOL SALE PARA TODOS…… EL NAVEGANTE MARITIMO
Para adelante presidente, América grande de nuevo, no permitas sigan arropando America, los chinos y los rusos iban avanzando como las hormigas, aún estamos a tiempo de detenerlos, estamos en tiempo de sobre vivencias, que bien hay una presidente como Donal Trump en la casa blanca.
un comentario totalmente ridiculo
Tan pronto como Donald Trump, hipoteticamente consiga la Isla, Putin se adueñara de ucrania completa y otros…..
el trumpeta nunca se va a quedar con groenlandia y con respecto a ucrania ,siempre fue una provincia de rusia
Jueguen con dios, paz y bendiciones para este mundo
BUEEEENO TRUMP ESTAS NAVEGANDO EN AGUAS TURBULENTAS MUY PELIGROSA PARA LA HUMANIDAD. A PESAR QUE RUSIA, CHINA.COREA DEL NORTE.IRAN. NO SE QUEDAN ATRAS. ES UN MOMENTO MUY PELIGROSO PARA LA EXISTENCIA DE LA RAZA HUMANA.SOLAMENTE NOS QUEDA LA SAGRADA VOLUNTAD DE DIOS…… OREMOS…….EL NAVEGANTE
Hollywood nos ha enseñado que para que haya un héroe en la película, tiene que existir el anti-héroe, por eso existe Dios y el Diablo, Batman y el Pingüino,etc., en esto, Estados Unidos todo el tiempo, nos lo ha llevado a la vida real, todas sus agresiones hacia todos los pises invadidos y bombardeados, las han justificado con la misma retorica y el mismo guion, es como si la inteligencia les esta vedada a todos los demás.
APROVECHA ANTES QUE CAIGA LA DICTADURA CRIMINAL CASTRISTA Y VETE A VIVIR A CUBA PERO JAMAS LO HARÁS PORQUE LO TUYO ES SOLO HABLAR DISPARATES