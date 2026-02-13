Trump hará visita a Venezuela; ve Delcy hace “un buen trabajo”

Trump hablando con periodistas desde el avión presidencial

Washington, 13 de febrero 2026 (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que visitará Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

«Voy a hacer una visita a Venezuela», respondió hoy Trump a periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje.

El republicano realizó estas declaraciones antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde este viernes tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que encara ahora un juicio en Nueva York acusado de narcoterrorismo y conspiración.

Tras la operación militar, el Gobierno de Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exnúmero dos de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y asegurado que la Casa Blanca está supervisando la labor de su Ejecutivo.

De momento satisfecho con Delcy Rodríguez

El mandatario republicano también enfatizó que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un «muy, muy buen trabajo».

«En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos», respondió Trump a los periodistas que le preguntaron sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

«Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente. Y la relación es sólida», añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada

sp-am