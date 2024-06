Trump: el peor presidente y hombre más peligroso del mundo

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, catalogado por un grupo de connotados expertos académicos, como el peor presidente estadounidense de la historia, y por su sobrina Mary Trump, como el hombre más peligroso del mundo, en su libro titulado, Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. También es considerado como el mejor portavoz del dictador ruso Vladimir Putin, en su agresión contra Ucrania y en su lucha a muerte contra Occidente.

Y es que, increíblemente, Trump acusa a Biden de provocar la invasión de Rusia a su vecino, por este supuestamente invitar a Ucrania a integrarse a la OTAN, coincidiendo así, con la opinión de Putin, para justificar su agresión, siendo Ucrania la que desesperadamente desea y necesita ser miembro del organismo militar, para su propia protección, y no ha sido acogida por no reunir las exigentes condiciones que pide dicho organismo para admitir nuevos miembros, lo que desmiente a ambos caudillos

Putin debe estar muy agradecido por el favor que le hace el traidor, agente enemigo gratuito de USA, su propia nación.

Trump, será recordado como el primer presidente en la historia de Estados Unidos, que enfrenta cargos penales y es declarado culpable de 34 delitos en su contra, una vergüenza lamentable que será una mancha imborrable en la historia democrática de esa gran nación norteamericana.

Lo que define a un presidente como excelente, es su grado de acatamiento de las normas políticas, morales, e institucionales y el respeto absoluto a la constitución, cosa que no fue la característica de la administración Trump. Al contrario, fue el presidente más violador de las normas políticas y el mayor atacante de las instituciones democráticas que ha existido como mandatario de USA.

El ataque al capitolio el 6 de enero de 2021, para impedir la certificación del triunfo del presidente electo Joe Biden, es una prueba contundente del carácter antidemocrático del presumido y narcisista ex presidente, quien en ningún momento ha aceptado que perdió en buena lid las elecciones del 2020 ante su oponente, Biden.

Se recuerda que mucho antes de las elecciones ya el bufón y pretendido mesías, estaba poniendo en entredicho la autoridad electoral, alegando que si perdía no iba a reconocer la derrota porque lo consideraría un fraude por el hecho de que él no podía perder debido a que el es invencible, aún las encuestas dándolo de antemano, como perdedor.

Lo lamentable en este caso, es que el Partido Republicano, también se ha convertido en cómplice de las inconductas de su increíblemente candidato presidencial, el que se supone que debió ser expulsado de esa entidad política desde hace tiempo, por el descrédito al que ha sometido a esa institución partidaria, violando abiertamente los principios y valores que otrora caracterizaban a ese ente político el cual forma parte del tradicional bipartidismo que caracteriza a la democracia estadounidense.

Y es que la mayoría de la dirigencia y simpatizantes de esa organización, dan por un hecho las acusaciones de fraude propaladas por Trump, sin ni siquiera una prueba y siendo estas acusaciones desmentidas por todos los tribunales donde fueron tratados los casos sometidos por dicho partido, ya que fueron desestimados uno tras otro, por falta de evidencias creíbles.

Aunque todavía hay esperanzas de rescatar algún día a esa organización de las manos dañinas del polémico y peligroso personaje, pues existen algunos miembros prominentes del partido que no están de acuerdo con el autócrata, e incluso están llamando a votar en su contra en las elecciones de noviembre, entre ellos se encuentra el ex congresista Adam Kinzinger, quien antes del debate recién celebrado, declaró que aunque no apoya todas las posiciones de Biden, votará por este, por ser un político decente y apegado a los valores democráticos que caracterizan a Estados Unidos.

En un video publicado el miércoles, Kinzinger dijo que es un conservador orgulloso, pero que considera a Trump como una amenaza a los valores estadounidenses. »Siempre he puesto la democracia y nuestra Constitución por encima de todo. Es por mi inquebrantable apoyo a la democracia que hoy, como orgulloso conservador, apoyo a Joe Biden para la reelección«, dijo Kinzinger, y agregó que nunca pensó que apoyaría a un demócrata para presidente.

Kinzinger, ex congresista por Illinois, se hizo conocido a nivel nacional como uno de los dos republicanos que formaron parte del comité de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero. Dicho comité destacó, una serie de transgresiones de Trump, antes y durante el mortal ataque al Capitolio de Estados Unidos, mientras el Congreso intentaba certificar los resultados electorales a favor de Biden.

Según algunos analistas, se espera que varios republicanos destacados se unan a la campaña de Biden, y es probable que se anuncien nombres más influyentes según se vaya acercando la fecha de las elecciones presidenciales de noviembre.

De hecho, la campaña de reelección del presidente Biden había contratado a un director nacional de participación republicana para alejar a los republicanos independientes y moderados del expresidente Trump, con la esperanza de atraer a un sector crucial de votantes en noviembre.

Así, la campaña de Biden nombró a Austin Weatherford, exjefe de gabinete del ex representante Adam Kinzinger, para el cargo. Weatherford, oriundo de Virginia, tendrá como función llegar a los votantes que estarían siendo rechazados por Trump.

En mi opinión, los votantes deben rechazar a Donald Trump, ya que coincido con los distinguidos académicos y con su valiente sobrina Mary Trump, en sus opiniones que describen al expresidente en cuestión, como el peor presidente en la historia de Estados Unidos y como que este es el hombre más peligroso del mundo, respectivamente.

