Trump dice se procesa en EEUU petróleo venezolano incautado

WASHINGTON 24 Ene.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que el petróleo incautado a Venezuela en al menos siete buques está siendo ya procesado en refinerías de Estados Unidos y ha insistido en que su gobierno «controla» el petróleo venezolano.

«El petróleo está llegando a las refinerías de Houston, en varios lugares (…). Por decirlo de algún modo, ellos no tienen ningún petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo», ha explicado Trump en una entrevista concedida al diario sensacionalista ‘The New York Post’ publicada este sábado.

Trump ha explicado que «nosotros controlamos el petróleo de Venezuela. «Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y nos llevaremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero de lo haya ganado jamás», ha argumentado.

Trump también se ha referido a la medalla del Premio Nobel de la Paz que le entregó la opositora venezolana María Corina Machado y ha explicado que está pensándose dónde colocarla. Hasta ahora está enmarcado tras el escritorio del Despacho Oval bajo una estatuilla de un águila dorada.

«TRASTORNADOR» PARA CAPTURAR A MADURO

En la entrevista, Trump ha resaltado que se utilizó un nuevo arma que llamó «el trastornador» para la incursión militar del 3 de enero en Caracas en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Este arma «hizo que los equipos enemigos no funcionararan» cuando llegaron los helicópteros a Caracas. «El trastornador. No se me permite hablar de ello. Me encantaría», ha destacado.

«Sus cohetes jamás despegaron. Tenían cohetes rusos y chinos y nunca despegaron. Entramos, pulsaron los botones, (pero) nada funcionó», ha explicado Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado la buena relación con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. «Tenemos una estupenda relación con la nueva presidenta. Ha sido fantástica», ha asegurado al ‘Post’.

of-am