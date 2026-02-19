Trump: Sin acuerdo con Irán «pueden ocurrir cosas malas»
Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington que es necesario «llegar a un acuerdo significativo» sobre Irán, «de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas».
«Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo», dijo Trump quien estableció, además, un plazo temporal para saber qué ocurrirá en Irán, «probablemente lo descubrirán en los próximos diez días».
«Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente», aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.
El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.
Horas decisivas para un acuerdo entre Trump e Irán
En este contexto de tensión internacional, Trump insistió en que «no podemos seguir amenazando la estabilidad de toda la región y debemos llegar a un acuerdo«.
El presidente alabó las gestiones que están realizando el enviado espacial de los Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner para alcanzar un acuerdo con Irán que evite cualquier intervención militar en el país.
«Se están reuniendo, y tienen una buena relación con los representantes de Irán. Se están llevando a cabo buenas conversaciones», explicó Trump.
Mientras tanto, dos representantes demócratas exigirán que sea el Congreso de Estados Unidos quien autorice cualquier intervención en Irán.
