Trump dice probará que hubo injerencia electoral china en EU

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WASHINGTON, 17 de julio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la desclasificación y publicación de información «crítica» de inteligencia que vincularía a las autoridades de China con «ataques informáticos» e «interferencia extranjera» en las elecciones estadounidenses desde 2020, año en el que el actual mandatario norteamericano perdió las elecciones contra el demócrata Joe Biden.

«Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia crucial, que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral», ha afirmado el mandatario en un discurso a la nación.

Esta divulgación de información hasta ahora reservada demostraría, según Trump, que el «sistema electoral (de Estados Unidos) está peligrosamente expuesto, a niveles inimaginables, a ataques informáticos, explotación e interferencia extranjera», en línea con las alegaciones que en reiteradas ocasiones ha emitido contra la legitimidad de las elecciones presidenciales que en 2020 le dieron la victoria a Biden frente al actual mandatario.

Los documentos en cuestión abarcan cinco áreas principales. «En primer lugar, demuestran que, durante varios años, a partir del ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses», ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca, advirtiendo de «una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral».

DENUNCIA EL ROL DE UN «ESTADO PROFUNDO»

En segundo lugar, la información desclasificada incluiría un conjunto de archivos que probaría, en palabras de Trump, «que miembros del ‘Estado Profundo’, un grupo muy conocido en muchos casos, trabajan en nuestra agencia de Inteligencia para suprimir y minimizar activamente la información sobre el alcance de la siniestra injerencia electoral de China».

Según ha denunciado a este respecto, «las agencias de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) comenzaron a enterarse de la filtración de los registros electorales en 2020, cuando descubrieron que decenas de millones de datos de votantes en 18 estados habían sido comprados, robados o pirateados por China». «No me la comunicaron a mí, como presidente, ni a nadie más, y, hasta donde sabemos, tampoco informaron al Congreso», ha aquejado.

Prosiguiendo con sus acusaciones contra Pekín, el mandatario estadounidense ha declarado que las autoridades de la República Popular intentaron «socavar» su primer gobierno durante la campaña de 2020 y que, a mediados de 2018, cuando habrían intentado «influir en las elecciones ‘midterm'», la política del Partido Comunista Chino «consistía en movilizar a todos los elementos nacionales y extranjeros que se oponían al presidente de Estados Unidos para reducir su número de votos y forzar su dimisión o impedir su reelección».

AFIRMA UN ANALISIS DE LA CIA REVELA PLAN DE MADURO PARA ALTERAR COMICIOS VENEZUELA

Tambièn Trumpaseguró este jueves que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) muestran que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro conspiró para manipular electrónicamente resultados electorales de 2017, mediante tecnología.

«Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela», afirmó Trump durante un discurso en horario estelar emitido desde la Casa Blanca.

La declaración de Trump se basa en los documentos publicados por la Casa Blanca esta noche y que incluyen un análisis de la CIA elaborado el mes pasado con información de inteligencia recopilada durante casi dos décadas sobre la capacidad del Gobierno venezolano para manipular elecciones mediante tecnología de máquinas de votación.

INFORME NO COINCIDE

A diferencia de las afirmaciones de Trump, el informe señala que Venezuela tenía «cierta capacidad» para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país. Sin embargo, advierte que no hay evidencia definitiva de fraude electrónico a gran escala y concluye que ni el Gobierno venezolano ni el sistema de automatización de resultados electorales Smartmatic podían alterar elecciones fuera de Venezuela.

De acuerdo con un análisis del New York Times, si bien Smartmatic ha sido frecuentemente acusada de manipular elecciones, en realidad tiene un historial de lucha contra el fraude electoral.