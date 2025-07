Trump cree Ucrania no gastó en equipo militar dinero le dio EU

Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó sus dudas acerca de que Ucrania realmente gastara en armamento todo el dinero que recibió como ayuda militar.

El mandatario intervino este martes ante legisladores republicanos en la Casa Blanca y declaró que los países europeos van a comprar equipamiento militar estadounidense, pagando «el 100 %» de su precio y «entonces lo distribuirán donde lo vayan a distribuir, que será a Ucrania o lo que sea».

«Biden entregó [a Ucrania] 350.000 millones de dólares en equipos o efectivo. Peor que los equipos, es el efectivo. Así que algún día querremos saber más sobre eso, supongo», afirmó. «Tengo la sensación de que [en Kiev] no se gastaron cada dólar en equipamiento», agregó.

Trump ha expresado varias veces su descontento por el hecho de que Washington vertiera dinero en Ucrania sin ninguna garantía durante la Administración demócrata de Joe Biden.

«Cuando llegué aquí, pregunté: ‘¿Cuánto dinero hemos dado a Ucrania?’. La cifra real es de unos 350.000 millones de dólares. Eso es impensable. Y no teníamos seguridad. No teníamos nada. Solo vertimos dinero allí, dinero sin garantías, poniéndolo en bancos. Y cualquiera podría haberlo sacado», afirmó en abril. «Dimos dinero como si se tirara por la ventana. Y lo hizo Biden, y esta es la guerra de Biden. Esta no es la guerra de Trump. Intento salir», enfatizó en aquel entonces.