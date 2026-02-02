Trump baja aranceles a India; ésta no comprará petróleo ruso
Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.
«Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela», detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social.
Esto «ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania«, dijo el líder estadounidense, quien lleva meses presionando a Nueva Delhi para que deje de adquirir crudo ruso.
ACUERDO ENTRA EN VIGOR DE INMEDIATO
En el mismo mensaje, Trump anunció que «por amistad y respeto» a Modi, y «a petición suya», acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, mediante el cual Washington reducirá los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25 % al 18 %.
Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses.
Además, se habría comprometido a incrementar las importaciones estadounidenses e invertir más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón de Estados Unidos.
TRUMP DICE MODI ES UNO DE SUS MEJORES AMIGOS
Sobre Modi, Trump elogió que es uno de sus «mejores amigos y un líder poderoso y respetado en su país».
Trump ya había anunciado el sábado que India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
El republicano había dicho entonces que ese acuerdo serviría para que Nueva Delhi dejara de adquirir crudo de Irán.
obligado lo tiene que hacer ,el gobierno de la india subvenciona todas las exportaciones con dinero publico para que se exporta mas ,claro los sueldos alli son una triste misera tan bajos como los de RD ,si trump le pone aranceles ,el gobierno indio le da mas subvenciones y asi va el tema ,algo que aqui no cuentan