Trump baja aranceles a India; ésta no comprará petróleo ruso

Trump y Narendra Modi.

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

«Hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela», detalló el líder republicano en la plataforma Truth Social.

Esto «ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania«, dijo el líder estadounidense, quien lleva meses presionando a Nueva Delhi para que deje de adquirir crudo ruso.

ACUERDO ENTRA EN VIGOR DE INMEDIATO

En el mismo mensaje, Trump anunció que «por amistad y respeto» a Modi, y «a petición suya», acordaron la entrada en vigor de inmediato de un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, mediante el cual Washington reducirá los llamados aranceles recíprocos para los productos indios del 25 % al 18 %.

Según Trump, el Gobierno de Modi trabajará para reducir a cero las barreras arancelarias y no arancelarias para productos estadounidenses.

Además, se habría comprometido a incrementar las importaciones estadounidenses e invertir más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas y carbón de Estados Unidos.

TRUMP DICE MODI ES UNO DE SUS MEJORES AMIGOS

Sobre Modi, Trump elogió que es uno de sus «mejores amigos y un líder poderoso y respetado en su país».

Trump ya había anunciado el sábado que India comenzaría a comprar crudo de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El republicano había dicho entonces que ese acuerdo serviría para que Nueva Delhi dejara de adquirir crudo de Irán.

an/am