Trump amenaza con aranceles del 200% a los vinos de Francia
PARIS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada al hilo de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.
«Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo», ha dicho Trump en declaraciones a la prensa, tras afirmar que «nadie quiere» a Macron porque «estará muy pronto fuera del cargo». «Estará fuera del cargo en unos meses», ha subrayado.
CUESTIONA ACTITUD DEL MANDATARIO ESTADOUNIDENSE
En respuesta, fuentes del equipo de Macron han afirmado en declaraciones concedidas a Europa Press que París «toma nota» de las palabras de Trump y ha criticado al mandatario estadounidense por este tipo de presiones. «Como siempre hemos recalcado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces», han destacado.
Las palabras de Trump han llegado después de que fuentes del Elíseo indicaran el lunes que el presidente francés podría declinar la posibilidad de sumarse a la Junta de Paz para Gaza, a la que han sido invitados distintos líderes mundiales durante los últimos días.
MACRÓN PROPONE CUMBRE DEL G-7
Macron, por su parte, ha propuesto a Trump la convocatoria este jueves en París de una cumbre del G7 en la que participe Rusia, lo que supondría la primera vez en la que se da un encuentro de este tipo desde el estallido de la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.
El propio Trump ha publicado en las últimas horas un mensaje que le ha enviado Macron poniendo esta opción sobre la mesa. «Puedo pactar una reunión del G7 en París después de Davos, el jueves por la tarde. Puedo invitar a los ucranianos, los sirios y los rusos en los márgenes», dice el mandatario francés en el mensaje, cuya autenticidad ha sido confirmada por fuentes del entorno de Macron en declaraciones concedidas a Europa Press.
«Este mensaje privado es absolutamente real. Demuestra que el presidente francés defiende la misma línea en público y en privado», han destacado estas fuentes, que han recalcado que París «está decidido a lograr que la presidencia (francesa) del G7 durante este año sea un momento útil para contribuir al diálogo y la cooperación».
Precisamente este jueves está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnan en Bruselas a partir de las 19:00 horas, en una cumbre extraordinaria convocada el domingo por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para tratar de coordinar la respuesta del bloque a las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia.
